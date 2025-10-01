Cómo preparar un budín de espinaca nutritivo en minutos

El budín de espinaca es una opción práctica y nutritiva para quienes buscan un plato ligero, rico y listo en pocos minutos. Esta versión, que no requiere horno ni harina, se convierte en una alternativa ideal para el almuerzo o la cena, permitiendo disfrutar de todos los beneficios de la espinaca fresca.

Ingredientes:

2 atados de espinaca fresca

3 huevos

1 cebolla chica

½ morrón rojo

100 g de queso rallado o en hebras

3 cucharadas de avena instantánea

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

1 chorrito de aceite de oliva

Preparación:

Lavá la espinaca y cocinala en agua hirviendo unos minutos o al vapor hasta que se ablande. Escurrí bien y picá.

En una sartén con aceite de oliva, rehogá la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.

En un bowl, batí los huevos y sumá la espinaca, las verduras salteadas, el queso y los condimentos. Para que quede más firme, agregá un poco de avena.

Colocá la mezcla en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, hasta que cuaje. También podés hacerlo en un molde dentro de una olla a baño María.

Esperá unos minutos antes de cortarlo para que mantenga bien la forma.

Tips para un budín perfecto:

Reemplazá el queso por ricota o queso crema si preferís una textura más húmeda.

Sumá nueces picadas o semillas para un toque especial y más textura.

Acompañalo con una ensalada fresca o una salsa de yogur para un plato completo y liviano.

Con esta receta, podés disfrutar de un budín de espinaca saludable y lleno de sabor sin complicaciones, ideal para incorporar más verduras al día a día.