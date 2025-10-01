Cómo preparar un budín de espinaca nutritivo en minutos

cocina
Cómo preparar un budín de espinaca nutritivo en minutosUna alternativa ligera y fácil de preparar que permite sumar más verduras al menú diario. Ideal para almuerzos o cenas saludables y llenos de sabor.
El budín de espinaca es una opción práctica y nutritiva para quienes buscan un plato ligero, rico y listo en pocos minutos. Esta versión, que no requiere horno ni harina, se convierte en una alternativa ideal para el almuerzo o la cena, permitiendo disfrutar de todos los beneficios de la espinaca fresca.
Ingredientes:
- 2 atados de espinaca fresca
- 3 huevos
- 1 cebolla chica
- ½ morrón rojo
- 100 g de queso rallado o en hebras
- 3 cucharadas de avena instantánea
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 1 chorrito de aceite de oliva
Preparación:
Lavá la espinaca y cocinala en agua hirviendo unos minutos o al vapor hasta que se ablande. Escurrí bien y picá.
En una sartén con aceite de oliva, rehogá la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
En un bowl, batí los huevos y sumá la espinaca, las verduras salteadas, el queso y los condimentos. Para que quede más firme, agregá un poco de avena.
Colocá la mezcla en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, hasta que cuaje. También podés hacerlo en un molde dentro de una olla a baño María.
Esperá unos minutos antes de cortarlo para que mantenga bien la forma.
Tips para un budín perfecto:
- Reemplazá el queso por ricota o queso crema si preferís una textura más húmeda.
- Sumá nueces picadas o semillas para un toque especial y más textura.
- Acompañalo con una ensalada fresca o una salsa de yogur para un plato completo y liviano.
Con esta receta, podés disfrutar de un budín de espinaca saludable y lleno de sabor sin complicaciones, ideal para incorporar más verduras al día a día.