Cómo preparar un budín de espinaca nutritivo en minutos

Una alternativa ligera y fácil de preparar que permite sumar más verduras al menú diario. Ideal para almuerzos o cenas saludables y llenos de sabor.
miércoles, 1 de octubre de 2025 · 11:50

El budín de espinaca es una opción práctica y nutritiva para quienes buscan un plato ligero, rico y listo en pocos minutos. Esta versión, que no requiere horno ni harina, se convierte en una alternativa ideal para el almuerzo o la cena, permitiendo disfrutar de todos los beneficios de la espinaca fresca.

Ingredientes:

  • 2 atados de espinaca fresca
  • 3 huevos
  • 1 cebolla chica
  • ½ morrón rojo
  • 100 g de queso rallado o en hebras
  • 3 cucharadas de avena instantánea
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 1 chorrito de aceite de oliva

Preparación:

Lavá la espinaca y cocinala en agua hirviendo unos minutos o al vapor hasta que se ablande. Escurrí bien y picá.

En una sartén con aceite de oliva, rehogá la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.

En un bowl, batí los huevos y sumá la espinaca, las verduras salteadas, el queso y los condimentos. Para que quede más firme, agregá un poco de avena.

Colocá la mezcla en una sartén antiadherente, tapá y cociná a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, hasta que cuaje. También podés hacerlo en un molde dentro de una olla a baño María.

Esperá unos minutos antes de cortarlo para que mantenga bien la forma.

Tips para un budín perfecto:

  • Reemplazá el queso por ricota o queso crema si preferís una textura más húmeda.
  • Sumá nueces picadas o semillas para un toque especial y más textura.
  • Acompañalo con una ensalada fresca o una salsa de yogur para un plato completo y liviano.

Con esta receta, podés disfrutar de un budín de espinaca saludable y lleno de sabor sin complicaciones, ideal para incorporar más verduras al día a día.

