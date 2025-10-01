Tarot del colibrí: es hora de recobrar equilibrio y estabilidad emocional

Carta 1) La sacerdotisa: intuición. Conexión espiritual. Misticismo. Sabiduría. Lo oculto.

Carta 2) Nueve de espadas: tristeza. Angustia. Insomnio. Arrepentimiento. Culpa.

Carta 3) Caballero de oros: lentitud. Tardanza. Tarde pero seguro.

Mensaje final

La intuición se encuentra a flor de piel. Hay una información que llega a la persona por vía intuitiva y por conexión con lo espiritual. Una verdad que se presiente está a punto de salir a la luz. Ese presentimiento tiene a la persona preocupada y angustiada, incluso puede ser que no pueda dormir bien. Quizás esta persona esté pensando negativamente con respecto a algo que ha esperado durante mucho tiempo y ya cree que no sucederá. Sin embargo, el tarot aconseja no desesperar y tener un poco más de paciencia porque pronto llegarán noticias y novedades con respecto a lo esperado. Por la presencia de la sacerdotisa se podría inferir que tal vez lo que se espera sea la revelación de una verdad que la persona necesita escuchar para tener claridad y por qué no, para sanar y sentirse bien. Se ha demorado más de lo debido, pero sea lo que sea que causa preocupación, pronto saldrá a la luz y con esa luz se recobrará el equilibrio y la estabilidad emocional.

