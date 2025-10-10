Cómo hacer un bife de chorizo jugoso y lleno de sabor

El bife de chorizo es uno de los cortes de carne más apreciados en la gastronomía argentina y mundial. Con su sabor intenso y su jugosidad característica, es ideal tanto para un asado con amigos como para una cena especial. Aquí te enseñamos cómo prepararlo de manera perfecta, ya sea a la parrilla o en sartén.

Ingredientes (para 2 porciones)

Para el bife:

2 bifes de chorizo (aprox. 300-350 g cada uno)

Sal gruesa o sal parrillera (al gusto)

Pimienta negra molida (opcional)

Aceite de oliva o manteca (opcional, para sartén)

Opcional para acompañar:

Chimichurri

Papas fritas

Ensalada fresca

Cómo preparar bife de chorizo a la parrilla

Preparar la parrilla:

Asegúrate de que el carbón esté bien encendido y las brasas sean moderadas. Cocina el bife con calor indirecto para que no se queme por fuera y quede crudo por dentro.

Preparar los bifes:

Saca los bifes de la heladera al menos 30 minutos antes de cocinarlos para que estén a temperatura ambiente. Sazónalos generosamente con sal gruesa por ambos lados.

Cocinar el bife:

Coloca los bifes a unos 10-15 cm de las brasas. Cocina 5-7 minutos por lado para un punto jugoso (término medio). Si los quieres más cocidos, deja unos minutos extra.

Reposar la carne:

Retira los bifes de la parrilla y deja reposar 5 minutos. Este paso permite que los jugos se redistribuyan, logrando una carne más tierna y sabrosa.

Servir:

Acompaña con chimichurri, papas fritas o ensalada. ¡Y listo para disfrutar!

Cómo preparar bife de chorizo en sartén o plancha

Preparar los bifes:

Deja los bifes a temperatura ambiente y sazónalos con sal y pimienta.

Calentar la sartén o plancha:

Usa una sartén de hierro o plancha a fuego medio-alto. Añade un chorrito de aceite de oliva o manteca para evitar que se peguen.

Sellar los bifes:

Cocina 3-4 minutos por cada lado para obtener una costra dorada y sellar los jugos. Luego baja el fuego si deseas que estén más cocidos.

Reposar y servir:

Retira del fuego, deja reposar 5 minutos y sirve con tu acompañamiento favorito.

Consejos para un bife de chorizo perfecto

Temperatura ambiente: Sacar la carne con anticipación ayuda a una cocción uniforme.

No pinchar la carne: Usa pinzas en lugar de tenedores para no perder jugos.

Reposo: Nunca te saltes el reposo después de cocinar.

Sal en su punto: La sal gruesa potencia el sabor y se mantiene en la parrilla.