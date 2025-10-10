cocina
Cómo hacer un bife de chorizo jugoso y lleno de sabor
El bife de chorizo es uno de los cortes de carne más apreciados en la gastronomía argentina y mundial. Con su sabor intenso y su jugosidad característica, es ideal tanto para un asado con amigos como para una cena especial. Aquí te enseñamos cómo prepararlo de manera perfecta, ya sea a la parrilla o en sartén.
Ingredientes (para 2 porciones)
Para el bife:
- 2 bifes de chorizo (aprox. 300-350 g cada uno)
- Sal gruesa o sal parrillera (al gusto)
- Pimienta negra molida (opcional)
- Aceite de oliva o manteca (opcional, para sartén)
Opcional para acompañar:
- Chimichurri
- Papas fritas
- Ensalada fresca
Cómo preparar bife de chorizo a la parrilla
Preparar la parrilla:
Asegúrate de que el carbón esté bien encendido y las brasas sean moderadas. Cocina el bife con calor indirecto para que no se queme por fuera y quede crudo por dentro.
Preparar los bifes:
Saca los bifes de la heladera al menos 30 minutos antes de cocinarlos para que estén a temperatura ambiente. Sazónalos generosamente con sal gruesa por ambos lados.
Cocinar el bife:
Coloca los bifes a unos 10-15 cm de las brasas. Cocina 5-7 minutos por lado para un punto jugoso (término medio). Si los quieres más cocidos, deja unos minutos extra.
Reposar la carne:
Retira los bifes de la parrilla y deja reposar 5 minutos. Este paso permite que los jugos se redistribuyan, logrando una carne más tierna y sabrosa.
Servir:
Acompaña con chimichurri, papas fritas o ensalada. ¡Y listo para disfrutar!
Cómo preparar bife de chorizo en sartén o plancha
Preparar los bifes:
Deja los bifes a temperatura ambiente y sazónalos con sal y pimienta.
Calentar la sartén o plancha:
Usa una sartén de hierro o plancha a fuego medio-alto. Añade un chorrito de aceite de oliva o manteca para evitar que se peguen.
Sellar los bifes:
Cocina 3-4 minutos por cada lado para obtener una costra dorada y sellar los jugos. Luego baja el fuego si deseas que estén más cocidos.
Reposar y servir:
Retira del fuego, deja reposar 5 minutos y sirve con tu acompañamiento favorito.
Consejos para un bife de chorizo perfecto
Temperatura ambiente: Sacar la carne con anticipación ayuda a una cocción uniforme.
No pinchar la carne: Usa pinzas en lugar de tenedores para no perder jugos.
Reposo: Nunca te saltes el reposo después de cocinar.
Sal en su punto: La sal gruesa potencia el sabor y se mantiene en la parrilla.