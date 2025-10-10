Horóscopo chino: los signos más detallistas de la astrologia oriental

La astrología oriental se encuentra determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos se encuentra regido por un animal del zodíaco chino. Los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de cada individuo.

Por ello mismo, conociendo los principales atributos correspondientes a cada signo, podemos obtener información importante acerca de nuestra forma de ver y de comportarnos en el mundo. A continuación, los signos más detallistas de todo el horóscopo.

Serpiente

El signo de la Serpiente es, en definitiva, un signo obsesivo, dado que le cuesta mucho rendirse a la hora de conseguir lo que se propone. Mientras que ser terco no es una mala característica, la obsesión puede llegar a serlo. Y de acuerdo con la astrología oriental, la Serpiente es de los que más se obsesiona con todo aquello que no logra conseguir dentro del tiempo que considera apropiado.

Dragón

Los Dragones son un poco obsesivos, ya que cuando se marcan una meta, no suelen parar hasta conseguirlo. Sin embargo, no podemos definir esta obsesión como problemática a excepción que la misma le afecte a su modo de vida. Siempre que esta sea mesurada y en su justa media, puede resultar sumamente positivo.

Caballo

Los nacidos bajo el signo del zodíaco del Caballo son muy obsesivos, pero a pesar de esto también son personas simples y prácticas que fluyen con la vida. Su facilidad para la adaptación les posibilita ver las cosas desde varios puntos de vista y saben entender cuando ya no queda nada por hacer. Por ello, tienden a saber dejar ir las cosas y a no querer controlar aquello que no pueden. Si algo no les sale bien, entonces buscan otra que les pueda salir mejor