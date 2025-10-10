Los tres signos del zodíaco que jamás aceptan una excusa

Algunos signos no toleran justificaciones ni medias verdades. Cuando algo falla o alguien los decepciona, su reacción es directa: quieren claridad y responsabilidad. Estos signos destacan por su firmeza y su manera de enfrentar la realidad sin rodeos.

Escorpio: No acepta mentiras ni dobles intenciones. Su instinto detecta cualquier excusa y exige verdad absoluta.

Leo: Su orgullo y confianza lo hacen pedir explicaciones claras. No le interesa suavizar la situación; quiere hechos.

Capricornio: Valora la responsabilidad y el compromiso. Una excusa no le basta; necesita resultados y acciones concretas.