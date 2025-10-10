Maní: estas son todas sus propiedades y beneficios

El maní es una de las nueces más populares del mundo por su sabor y accesibilidad. Es la cuarta fuente más importante del mundo para la producción de aceite vegetal comestible.

El nombre científico del maní es arachis hypogaea y es una oleaginosa originaria de Sudamérica. ¿Sabía que la semilla contiene antioxidantes, grasas, proteínas, carbohidratos, fibras crudas, vitaminas y minerales?

La nutrióloga Ana María Holguín, de Manitoba, explica que “al ser un alimento poderoso, desde hace unos años se incluye en la dieta de la mayoría de personas que buscan una alimentación saludable”.

El maní además tiene compuestos como resveratrol, asociado a la prevención del envejecimiento prematuro y promover la longevidad. También tiene fitoesteroles, los cuales bloquean la absorción de colesterol de la dieta; ácido fenólico, flavonoides y coenzima Q10 entre otros compuestos bioactivos que han sido reconocidos por tener propiedades para prevenir enfermedades crónicas.

Tiene un perfil graso amigable y saludable, lo que favorece una disminución del colesterol total sanguíneo y una disminución de colesterol LDL (malo), aumento de colesterol HDL (bueno). “Inclusive algunas investigaciones comparan la dieta rica en maníes con una dieta rica en aceite de oliva ya que se ha demostrado que su consumo disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular”, dice la experta.

Beneficios

El maní es una buena fuente de fibra, su gran contenido en vitaminas (vitaminas del complejo B ) favorece el adecuado funcionamiento muscular y la salud del sistema nervioso. Minerales como Magnesio, Zinc, Fósforo definitivamente son vitales para la función cerebral. Su perfil bioquímico rico en ácidos grasos poli-insaturados (PUFA’S) se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular ya que ayuda a mejorar el perfil lipídico de la persona, mejora el metabolismo y la sensibilidad a la insulina.

La evidencia científica ha demostrado los beneficios de una dieta rica en nueces o dieta mediterránea, pues disminuye el riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la edad, enfermedades cardiovasculares, cáncer e inclusive demencia.

La nutrióloga Ana Holguín, además nos cuenta:

¿Cuál es el beneficio para las embarazadas?

- El beneficio es todo... la grasa saludable es antiinflamatoria, ayuda a tener un colesterol y triglicéridos en sangre normales. Ayuda a la formación del cerebro del bebé, ya que el cerebro está formado en su mayoría de grasa. Por otro lado el componente principal de las hormonas es grasa, si tenemos unas buenas hormonas se favorece el curso saludable del embarazo.

¿Cuánto deberíamos consumir?

- Sin hablar de gramos porque en la vida real y diaria pocos tenemos gramera en casa para determinar cuánto comer de un determinado alimento, se recomienda un puñado de maní al día. Ojalá horneado y no frito, que provenga de una buena empresa que asegure la calidad del producto y el adecuado almacenamiento con el fin de disminuir la contaminación por hongos que pueden ser perjudiciales para la salud. Recuerden que el equilibrio en la alimentación es vital... ni mucho ni poco de un alimento específico, en la variedad y equilibrio encuentras salud, bienestar y placer al momento de comer.

¿Cuál es la mejor manera de hacer la mantequilla de maní?

- Para prepararla debes tener maní horneado, de buena calidad y sin azúcares o grasas añadidas. Hornéalo sin que se queme y después procésalo a alta velocidad. Se demora un tiempo en que empieces a ver cómo va adquiriendo textura.