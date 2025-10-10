Tarot del colibrí: nostalgia por situaciones del pasado

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimiento social.

Carta 2) Seis de copas: pasado. Infancia. Nostalgia. Extrañar. Bondad. Alegría. Pureza.

Carta 3) Paje de oros: interés por algo que se considera valioso. Aprender haciendo. Trabajar para mejorar. Estabilidad.

Mensaje final:

El pasado se recuerda con ternura. La persona extraña la inocencia, la alegría, el amor que pudo haber tenido en una época pasada. Siente nostalgia por situaciones y personas que hubo en su vida y que en el presente no tiene. Tal vez, su propia infancia, o una familia que construyó, con hijos pequeños y por alguna razón siente que ahora esa etapa terminó. Esta persona en su momento se sintió ganadora, exitosa, admirada y con mucho reconocimiento social, pero si todo eso se extraña, se puede inferir que es parte de ese pasado que ocupa su mente y su corazón todavía en el presente. Lamentablemente, el pasado no se puede recuperar, pero si se puede extraer una experiencia valiosa de lo vivido para aplicarla en el futuro y así crecer humana y materialmente. Es posible volver a plantar una semilla y mientras se la cuida con esmero, aprender en el proceso, sin olvidar que el objetivo es ser alguien mejor para sí mismo y para los demás.

