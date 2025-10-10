Tortitas de papa y espinaca: doradas, suaves y llenas de sabor

Cocina práctica y casera
Tortitas de papa y espinaca: doradas, suaves y llenas de saborCrujientes por fuera, suaves por dentro y llenas de sabor, estas tortitas combinan la cremosidad de la papa con el toque fresco de la espinaca. Ideales para una comida ligera o una guarnición diferente.
Si buscás una receta sencilla, económica y con mucho gusto casero, estas tortitas de papa y espinaca son una opción ideal. Se preparan con pocos ingredientes, no necesitan horno y pueden disfrutarse tanto calientes como frías.
Ingredientes (para 8 unidades)
3 papas medianas (unos 600 g)
1 taza de hojas de espinaca picadas
1 huevo
2 cucharadas de harina (o maicena, para una versión más liviana)
2 cucharadas de queso rallado (opcional)
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Aceite de oliva o manteca para dorar
Preparación paso a paso
Hervir las papas hasta que estén bien tiernas. Escurrir y hacer puré mientras aún estén calientes.
Saltear la espinaca apenas con una gota de aceite o agua, solo hasta que reduzca su volumen. Escurrir bien y picar.
En un bol, mezclar el puré con la espinaca, el huevo, la harina, el queso y los condimentos.
Formar medallones de unos 2 cm de espesor. Si la mezcla queda muy blanda, añadir un poco más de harina.
Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite o manteca y cocinar a fuego medio-bajo durante 4–5 min por lado, hasta que queden doradas y firmes.
Servir calientes o templadas.
Consejos del cocinero
Podés añadir cebolla de verdeo, ajo o perejil picado para más aroma.
Si querés una versión más proteica, sumá atún o pollo desmenuzado.
Se pueden freezar ya cocidas y recalentar al horno o sartén.