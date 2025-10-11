Lengua de suegra: cómo cuidarla y aprovechar sus beneficios en casa

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas más populares en los hogares argentinos. Su resistencia, bajo mantenimiento y capacidad para aportar un toque de verde a cualquier ambiente la convierten en la favorita tanto de jardineros principiantes como de expertos.

Vinagre blanco: un aliado con precaución

Noticias Relacionadas Cola de Mono: la suculenta exótica que conquista espacios por su belleza

Entre los trucos caseros para mantenerla sana, circula el uso del vinagre blanco. Este ingrediente natural ofrece beneficios, pero requiere cuidado en su aplicación.

Beneficios:

Propiedades antifúngicas y antibacterianas: ayuda a combatir plagas comunes como cochinillas, pulgones y hongos, frecuentes en ambientes húmedos o con poca ventilación.

Limpieza de hojas: al eliminar el polvo acumulado, mejora la respiración de la planta y optimiza la fotosíntesis.

Cómo aplicarlo: se recomienda diluir 1 parte de vinagre en 10 partes de agua y rociar con un pulverizador directamente sobre las hojas. Así se aprovechan sus ventajas sin dañar la planta.

Riesgos: el vinagre sin diluir o en exceso puede quemar los tejidos, generar manchas marrones, debilitar la planta o incluso provocarle la muerte.

Precauciones:

Diluir siempre el vinagre (1:10).

Probar primero en una hoja y esperar algunos días antes de aplicar en toda la planta.

Usarlo de manera ocasional, no diaria.

Evitar que la mezcla toque la tierra o raíces.

Feng Shui y beneficios energéticos

Según esta tradición, la lengua de suegra aporta:

Protección energética: actúa como un escudo contra influencias negativas en el hogar.

Atracción de prosperidad: favorece la abundancia y estabilidad económica, especialmente cerca de la entrada de la casa.

Purificación del ambiente: además de su simbolismo, filtra el aire y aporta frescura.

Beneficios comprobados para el hogar

Estudios, como el NASA Clean Air Study, destacan que la lengua de suegra:

Elimina toxinas del aire, como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno.

Produce oxígeno durante la noche, mejorando la calidad del aire en dormitorios.

Reduce niveles de dióxido de carbono (CO2) y aumenta la humedad, manteniendo un ambiente más fresco y respirable.

Conservar estas plantas en buen estado no solo mejora la estética del hogar, sino que también genera un entorno más agradable y tiene un impacto positivo en la salud mental.