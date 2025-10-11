jardineria y hogar

Lengua de suegra: cómo cuidarla y aprovechar sus beneficios en casa

La lengua de suegra, resistente y fácil de cuidar, no solo decora el hogar, sino que también purifica el aire y protege energéticamente.
sábado, 11 de octubre de 2025 · 12:15

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas más populares en los hogares argentinos. Su resistencia, bajo mantenimiento y capacidad para aportar un toque de verde a cualquier ambiente la convierten en la favorita tanto de jardineros principiantes como de expertos.

Vinagre blanco: un aliado con precaución

Entre los trucos caseros para mantenerla sana, circula el uso del vinagre blanco. Este ingrediente natural ofrece beneficios, pero requiere cuidado en su aplicación.

Beneficios:

Propiedades antifúngicas y antibacterianas: ayuda a combatir plagas comunes como cochinillas, pulgones y hongos, frecuentes en ambientes húmedos o con poca ventilación.

Limpieza de hojas: al eliminar el polvo acumulado, mejora la respiración de la planta y optimiza la fotosíntesis.

Cómo aplicarlo: se recomienda diluir 1 parte de vinagre en 10 partes de agua y rociar con un pulverizador directamente sobre las hojas. Así se aprovechan sus ventajas sin dañar la planta.

Riesgos: el vinagre sin diluir o en exceso puede quemar los tejidos, generar manchas marrones, debilitar la planta o incluso provocarle la muerte.

Precauciones:

  • Diluir siempre el vinagre (1:10).
  • Probar primero en una hoja y esperar algunos días antes de aplicar en toda la planta.
  • Usarlo de manera ocasional, no diaria.
  • Evitar que la mezcla toque la tierra o raíces.

Feng Shui y beneficios energéticos

Según esta tradición, la lengua de suegra aporta:

Protección energética: actúa como un escudo contra influencias negativas en el hogar.

Atracción de prosperidad: favorece la abundancia y estabilidad económica, especialmente cerca de la entrada de la casa.

Purificación del ambiente: además de su simbolismo, filtra el aire y aporta frescura.

Beneficios comprobados para el hogar

Estudios, como el NASA Clean Air Study, destacan que la lengua de suegra:

  • Elimina toxinas del aire, como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno.
  • Produce oxígeno durante la noche, mejorando la calidad del aire en dormitorios.
  • Reduce niveles de dióxido de carbono (CO2) y aumenta la humedad, manteniendo un ambiente más fresco y respirable.

Conservar estas plantas en buen estado no solo mejora la estética del hogar, sino que también genera un entorno más agradable y tiene un impacto positivo en la salud mental.

