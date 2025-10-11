Lengua de suegra: cómo cuidarla y aprovechar sus beneficios en casa

jardineria y hogar
Lengua de suegra: cómo cuidarla y aprovechar sus beneficios en casaLa lengua de suegra, resistente y fácil de cuidar, no solo decora el hogar, sino que también purifica el aire y protege energéticamente.
La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas más populares en los hogares argentinos. Su resistencia, bajo mantenimiento y capacidad para aportar un toque de verde a cualquier ambiente la convierten en la favorita tanto de jardineros principiantes como de expertos.
Vinagre blanco: un aliado con precaución
Entre los trucos caseros para mantenerla sana, circula el uso del vinagre blanco. Este ingrediente natural ofrece beneficios, pero requiere cuidado en su aplicación.
Beneficios:
Propiedades antifúngicas y antibacterianas: ayuda a combatir plagas comunes como cochinillas, pulgones y hongos, frecuentes en ambientes húmedos o con poca ventilación.
Limpieza de hojas: al eliminar el polvo acumulado, mejora la respiración de la planta y optimiza la fotosíntesis.
Cómo aplicarlo: se recomienda diluir 1 parte de vinagre en 10 partes de agua y rociar con un pulverizador directamente sobre las hojas. Así se aprovechan sus ventajas sin dañar la planta.
Riesgos: el vinagre sin diluir o en exceso puede quemar los tejidos, generar manchas marrones, debilitar la planta o incluso provocarle la muerte.
Precauciones:
- Diluir siempre el vinagre (1:10).
- Probar primero en una hoja y esperar algunos días antes de aplicar en toda la planta.
- Usarlo de manera ocasional, no diaria.
- Evitar que la mezcla toque la tierra o raíces.
Feng Shui y beneficios energéticos
Según esta tradición, la lengua de suegra aporta:
Protección energética: actúa como un escudo contra influencias negativas en el hogar.
Atracción de prosperidad: favorece la abundancia y estabilidad económica, especialmente cerca de la entrada de la casa.
Purificación del ambiente: además de su simbolismo, filtra el aire y aporta frescura.
Beneficios comprobados para el hogar
Estudios, como el NASA Clean Air Study, destacan que la lengua de suegra:
- Elimina toxinas del aire, como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno.
- Produce oxígeno durante la noche, mejorando la calidad del aire en dormitorios.
- Reduce niveles de dióxido de carbono (CO2) y aumenta la humedad, manteniendo un ambiente más fresco y respirable.
Conservar estas plantas en buen estado no solo mejora la estética del hogar, sino que también genera un entorno más agradable y tiene un impacto positivo en la salud mental.