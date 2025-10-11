Tarot del colibrí: el esfuerzo ha valido la pena

Carta 1) Ocho de oros: trabajo. Esfuerzo. Voluntad. Dedicación

Carta 2) Nueve de oros: abundancia. Armonía. Estabilidad. Bienestar, especialmente en lo material.

Carta 3) El mundo: cierre de un ciclo y comienzo de otro. Expansión. Florecimiento. Deseos cumplidos.

Mensaje final

Cuánto empeño, dedicación y trabajo para tener la armonía y la estabilidad que se buscaban!! Las cartas dicen que el esfuerzo ha valido la pena. La persona está a punto de alcanzar sus metas y objetivos en todos los planos de la vida: salud, amor, trabajo, pero fundamentalmente, en lo material. Todo lo que llega se ha ganado honestamente, a fuerza de capacidad, habilidad, inteligencia, voluntad y hasta sacrificio. Se trata de una estabilidad y un bienestar más que merecido. Dice el tarot que llega el momento de disfrutar de los frutos de lo que se ha cosechado, en paz y armonía con el mundo social y natural que rodea a la persona. Los deseos se cumplen y los sueños florecen como recompensas merecidas. Felicitaciones!!

