Tarta de choclo con queso cremoso: sencilla y deliciosa

Clásica, sencilla y con un toque extra de cremosidad: esta tarta de choclo con queso se prepara en pocos pasos y conquista a todos con su dorado irresistible y su sabor suave y delicioso.
sábado, 11 de octubre de 2025 · 11:47

La tarta de choclo es un clásico de cualquier hogar argentino. En esta versión le sumamos queso cremoso, que aporta suavidad y un sabor irresistible. Es rápida, utiliza ingredientes básicos y queda con un dorado tentador que hará que todos quieran repetir.

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta (de pascualina o criolla)
  • 2 latas de choclo amarillo
  • 150 g de queso cremoso
  • 1 cebolla chica
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de crema de leche o leche
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación

Preparar el relleno:

Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente.

Agregar el choclo:

Incorporar el choclo escurrido y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y retirar del fuego.

Mezclar huevos y crema:

En un bol, batir los huevos junto con la crema de leche y agregar esta mezcla al salteado de choclo y cebolla.

Armar la tarta:

Colocar la tapa de tarta en un molde y verter el relleno. Distribuir trozos de queso cremoso por encima.

Hornear:

Cocinar en horno precalentado a 180?°C hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme, aproximadamente 25-30 minutos.

Consejos

  • Para un extra de sabor, se puede espolvorear un poco de queso rallado por encima antes de hornear.
  • Si prefieres un relleno más cremoso, agregar un poco más de crema de leche.
  • Servir caliente, acompañada de una ensalada fresca.
