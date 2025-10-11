Tarta de choclo con queso cremoso: sencilla y deliciosa

La tarta de choclo es un clásico de cualquier hogar argentino. En esta versión le sumamos queso cremoso, que aporta suavidad y un sabor irresistible. Es rápida, utiliza ingredientes básicos y queda con un dorado tentador que hará que todos quieran repetir.

Ingredientes

1 tapa de tarta (de pascualina o criolla)

2 latas de choclo amarillo

150 g de queso cremoso

1 cebolla chica

2 huevos

3 cucharadas de crema de leche o leche

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación

Preparar el relleno:

Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente.

Agregar el choclo:

Incorporar el choclo escurrido y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y retirar del fuego.

Mezclar huevos y crema:

En un bol, batir los huevos junto con la crema de leche y agregar esta mezcla al salteado de choclo y cebolla.

Armar la tarta:

Colocar la tapa de tarta en un molde y verter el relleno. Distribuir trozos de queso cremoso por encima.

Hornear:

Cocinar en horno precalentado a 180?°C hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme, aproximadamente 25-30 minutos.

Consejos