Tarta de choclo con queso cremoso: sencilla y deliciosa

Tarta de choclo con queso cremoso: sencilla y deliciosaClásica, sencilla y con un toque extra de cremosidad: esta tarta de choclo con queso se prepara en pocos pasos y conquista a todos con su dorado irresistible y su sabor suave y delicioso.
La tarta de choclo es un clásico de cualquier hogar argentino. En esta versión le sumamos queso cremoso, que aporta suavidad y un sabor irresistible. Es rápida, utiliza ingredientes básicos y queda con un dorado tentador que hará que todos quieran repetir.
Ingredientes
- 1 tapa de tarta (de pascualina o criolla)
- 2 latas de choclo amarillo
- 150 g de queso cremoso
- 1 cebolla chica
- 2 huevos
- 3 cucharadas de crema de leche o leche
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Preparación
Preparar el relleno:
Rehogar la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente.
Agregar el choclo:
Incorporar el choclo escurrido y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y retirar del fuego.
Mezclar huevos y crema:
En un bol, batir los huevos junto con la crema de leche y agregar esta mezcla al salteado de choclo y cebolla.
Armar la tarta:
Colocar la tapa de tarta en un molde y verter el relleno. Distribuir trozos de queso cremoso por encima.
Hornear:
Cocinar en horno precalentado a 180?°C hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme, aproximadamente 25-30 minutos.
Consejos
- Para un extra de sabor, se puede espolvorear un poco de queso rallado por encima antes de hornear.
- Si prefieres un relleno más cremoso, agregar un poco más de crema de leche.
- Servir caliente, acompañada de una ensalada fresca.