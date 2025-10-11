Torta invertida de manzana: clásica, húmeda y deliciosa

cocina
Torta invertida de manzana: clásica, húmeda y deliciosaDulce, húmeda y con un caramelo irresistible: la torta invertida de manzana es fácil de preparar y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.
La torta invertida de manzana es un clásico de la repostería casera, conocida por su sabor único y su textura húmeda. Su preparación es sencilla y se hace con ingredientes que todos tenemos en casa. El secreto está en el caramelo de la base y en cómo las manzanas se doran durante el horneado, dejando un acabado brillante y tentador.
Ingredientes
- 2 manzanas rojas o verdes
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 200 g de harina leudante
- 100 g de manteca
- ½ taza de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
Preparar el caramelo:
Derretir 100 g de azúcar en una sartén hasta obtener un caramelo dorado y verterlo en un molde redondo.
Colocar las manzanas:
Cortar las manzanas en rodajas finas y acomodarlas sobre el caramelo.
Mezclar los ingredientes húmedos:
En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espumen. Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.
Incorporar la harina:
Tamizar la harina y mezclar hasta integrar completamente.
Hornear:
Verter la mezcla sobre las manzanas y cocinar en horno precalentado a 180?°C durante 35-40 minutos.
Desmoldar:
Retirar del horno y voltear la torta mientras aún está caliente para que las manzanas queden arriba, brillantes y caramelizadas.