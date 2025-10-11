Torta invertida de manzana: clásica, húmeda y deliciosa

La torta invertida de manzana es un clásico de la repostería casera, conocida por su sabor único y su textura húmeda. Su preparación es sencilla y se hace con ingredientes que todos tenemos en casa. El secreto está en el caramelo de la base y en cómo las manzanas se doran durante el horneado, dejando un acabado brillante y tentador.

Ingredientes

2 manzanas rojas o verdes

3 huevos

150 g de azúcar

200 g de harina leudante

100 g de manteca

½ taza de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Preparar el caramelo:

Derretir 100 g de azúcar en una sartén hasta obtener un caramelo dorado y verterlo en un molde redondo.

Colocar las manzanas:

Cortar las manzanas en rodajas finas y acomodarlas sobre el caramelo.

Mezclar los ingredientes húmedos:

En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espumen. Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina:

Tamizar la harina y mezclar hasta integrar completamente.

Hornear:

Verter la mezcla sobre las manzanas y cocinar en horno precalentado a 180?°C durante 35-40 minutos.

Desmoldar:

Retirar del horno y voltear la torta mientras aún está caliente para que las manzanas queden arriba, brillantes y caramelizadas.