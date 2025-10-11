cocina

Torta invertida de manzana: clásica, húmeda y deliciosa

Dulce, húmeda y con un caramelo irresistible: la torta invertida de manzana es fácil de preparar y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
sábado, 11 de octubre de 2025 · 11:57

La torta invertida de manzana es un clásico de la repostería casera, conocida por su sabor único y su textura húmeda. Su preparación es sencilla y se hace con ingredientes que todos tenemos en casa. El secreto está en el caramelo de la base y en cómo las manzanas se doran durante el horneado, dejando un acabado brillante y tentador.

Ingredientes

  • 2 manzanas rojas o verdes
  • 3 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 200 g de harina leudante
  • 100 g de manteca
  • ½ taza de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Preparar el caramelo:

Derretir 100 g de azúcar en una sartén hasta obtener un caramelo dorado y verterlo en un molde redondo.

Colocar las manzanas:

Cortar las manzanas en rodajas finas y acomodarlas sobre el caramelo.

Mezclar los ingredientes húmedos:

En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espumen. Agregar la manteca derretida, la leche y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina:

Tamizar la harina y mezclar hasta integrar completamente.

Hornear:

Verter la mezcla sobre las manzanas y cocinar en horno precalentado a 180?°C durante 35-40 minutos.

Desmoldar:

Retirar del horno y voltear la torta mientras aún está caliente para que las manzanas queden arriba, brillantes y caramelizadas.

 

 

Más de
torta invertida de manzana cocina receta

Comentarios