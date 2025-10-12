Aglaonema: elegancia y color para cualquier espacio interior

La Aglaonema, originaria de las selvas tropicales del sudoeste de Asia y miembro de la familia Araceae, es una planta perenne que destaca por su follaje ovado en una amplia gama de colores: verde, blanco, rojo o fucsia, según la especie. Su elegancia y fácil mantenimiento la convierten en una de las favoritas para decorar interiores.

Características de la Aglaonema

Con más de 20 especies conocidas, la Aglaonema se distingue por su capacidad de adaptarse a ambientes con poca luz, lo que la hace ideal para interiores y oficinas. Aunque su crecimiento es pausado, puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura en condiciones óptimas, convirtiéndose en un punto focal en cualquier espacio. Su follaje no solo aporta belleza, sino que también contribuye a purificar el aire, mejorando la calidad ambiental del hogar.

Cuidados de la Aglaonema

Luz: Aunque tolera la sombra, las variedades de hojas más coloridas muestran todo su esplendor bajo luz indirecta. Ubicarlas cerca de una ventana filtrada realza sus tonos y mantiene su vitalidad.

Riego: Requiere un riego constante pero moderado, manteniendo la tierra ligeramente húmeda. Es fundamental contar con un buen drenaje para evitar el encharcamiento, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces.

Trasplante y fertilización: Se aconseja trasplantarla cada dos años a una maceta más grande para permitir el desarrollo de sus raíces. Además, aplicar fertilizante de forma ocasional potenciará su crecimiento y vigor.

Con su cuidado sencillo y su notable resistencia, la Aglaonema se presenta como una opción perfecta para cualquier interior, combinando belleza, elegancia y funcionalidad.