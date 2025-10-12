Descubre qué signos luchan por sus afectos y cuáles se retiran

Astrología
Descubre qué signos luchan por sus afectos y cuáles se retiranAlgunos signos del zodíaco luchan y protegen lo que aman, mientras que otros saben cuándo retirarse para mantener su paz y autenticidad.
Algunos signos del zodíaco luchan por lo que quieren, defendiendo a quienes aman a toda costa. Otros, cuando sienten que algo ya no funciona, prefieren alejarse sin dar explicaciones. La forma en que actúan ante los vínculos revela su personalidad y sus límites emocionales.
Protegen todo lo que aman:
Cáncer: Su amor es profundo y protector. No deja que nada ni nadie dañe a quienes quiere.
Leo: Su orgullo y lealtad lo hacen luchar con pasión por su círculo cercano, sin rendirse ante obstáculos.
Tauro: Paciente y constante, defiende lo que valora, asegurándose de que su familia y amigos estén seguros.
Se alejan sin avisar:
Escorpio: Cuando se sienten traicionados, desaparecen sin dar explicaciones, cuidando su paz emocional.
Sagitario: Valora la libertad y, si algo limita su crecimiento, se retira sin mirar atrás.
Acuario: Prefiere distanciarse de relaciones que lo bloquean, buscando espacios donde pueda ser auténtico.