Descubre qué signos luchan por sus afectos y cuáles se retiran

Algunos signos del zodíaco luchan y protegen lo que aman, mientras que otros saben cuándo retirarse para mantener su paz y autenticidad.
domingo, 12 de octubre de 2025 · 20:50

Algunos signos del zodíaco luchan por lo que quieren, defendiendo a quienes aman a toda costa. Otros, cuando sienten que algo ya no funciona, prefieren alejarse sin dar explicaciones. La forma en que actúan ante los vínculos revela su personalidad y sus límites emocionales.

Protegen todo lo que aman:

Cáncer: Su amor es profundo y protector. No deja que nada ni nadie dañe a quienes quiere.

Leo: Su orgullo y lealtad lo hacen luchar con pasión por su círculo cercano, sin rendirse ante obstáculos.

Tauro: Paciente y constante, defiende lo que valora, asegurándose de que su familia y amigos estén seguros.

Se alejan sin avisar:

Escorpio: Cuando se sienten traicionados, desaparecen sin dar explicaciones, cuidando su paz emocional.

Sagitario: Valora la libertad y, si algo limita su crecimiento, se retira sin mirar atrás.

Acuario: Prefiere distanciarse de relaciones que lo bloquean, buscando espacios donde pueda ser auténtico.

