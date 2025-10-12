astrologia

Estos son los números de la suerte de hoy domingo 12 de octubre

domingo, 12 de octubre de 2025 · 09:36

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46

