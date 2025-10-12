Horóscopo chino del domingo 12 de octubre de 2025: un día para sanar y recargar energías

Rata

Tu mente no se apaga ni en el descanso, pero hoy necesitás bajar el ritmo. En el amor, un gesto de ternura traerá equilibrio.

Noticias Relacionadas Los signos del horóscopo chino que vivirán un año de estabilidad y bienestar financiero

Buey

La energía de tu signo potencia la estabilidad y la serenidad. En el amor, la complicidad refuerza la relación.

Tigre

Tu espíritu aventurero puede chocar con la energía tranquila del día. En el amor, la paciencia será clave para evitar malentendidos.

Conejo

El hogar se vuelve tu refugio. En el amor, la armonía llega si dejás fluir las emociones.

Dragón

Una pausa te permitirá recargar energías. En el amor, la pasión se mezcla con afecto y comprensión.

Serpiente

El domingo te invita a reflexionar sin juzgarte. En el amor, un diálogo sincero sanará heridas pasadas.

Caballo

Aunque te cueste frenar, necesitás descansar. En el amor, mostrarse vulnerable puede unir más de lo que imaginás.

Cabra

Tu sensibilidad te conecta con quienes amás. En el amor, los pequeños detalles harán la diferencia.

Mono

Tu alegría contagia, pero también necesitás un momento de introspección. En el amor, la empatía será la base del entendimiento.

Gallo

El orden emocional será tan importante como el material. En el amor, abrir el corazón traerá claridad.

Perro

El domingo te pide equilibrio entre dar y recibir. En el amor, escuchar al otro fortalecerá el vínculo.

Cerdo

Tu espíritu amable brilla y atrae buena energía. En el amor, el cariño compartido llenará el día de paz.