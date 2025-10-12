Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de transformación interior

El Año de la Serpiente de Madera marcará un período de crecimiento espiritual y madurez emocional para varios signos del horóscopo chino. Será un tiempo para dejar atrás lo viejo, sanar heridas y reencontrarse con uno mismo.

Conejo

El Conejo atravesará un proceso de introspección profunda. Aprenderá a poner límites y priorizar su bienestar emocional. Las decisiones que tome desde el corazón lo llevarán hacia una vida más auténtica.

Cabra

La Cabra vivirá un año de evolución interior. Superará inseguridades y logrará mayor confianza en sus capacidades. Este proceso también fortalecerá sus vínculos personales.

Perro

El Perro encontrará equilibrio emocional. Dejará atrás preocupaciones del pasado y se abrirá a experiencias nuevas con más serenidad y esperanza.

Chancho

El Chancho experimentará un renacer emocional. Logrará cerrar ciclos y enfocarse en lo que realmente le hace bien, encontrando armonía en su entorno y relaciones.