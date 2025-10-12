Horóscopo chino: los tres signos que se caracterizan por ser los más tóxicos

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino más tóxicos de todos, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Caballo

Sin lugar a dudas, el primer signo del zodíaco de la lista de los más tóxicos, es el Caballo, ya que suele caer en sus vicios más comunes, como el apego a la pareja. De acuerdo con la astrología oriental, entre los principales problemas que tiene este signo es que es muy celoso y en general, no lo puede ocultar. La única manera de poder sobrellevar esto es que intenten cambiar o no habrá pareja que aguante. En el horóscopo chino ellos encabezan esta lista de personas celosas.

Cerdo

En el horóscopo chino, las personas nacidas bajo el signo del zodíaco del Cerdo suelen demostrar muy buenas intenciones y gozar de cierta nobleza. Pero, aun así, de acuerdo con lo que indica la astrología oriental, son muy controladores y pueden ser muy invasivos. Es muy probable que expongan a la persona amada a situaciones límites en lo emocional. Suelen distorsionar lo que sucede y esto repercute en sus relaciones, haciendo que fracasen estrepitosamente.

Cabra

El tercero de los signos del zodíaco del horóscopo chino que le puede dar dolores de cabeza a su pareja es la Cabra, aunque en este 2022 contarán con una energía positiva que los ayudará a mejorar en sus relaciones sentimentales. De acuerdo con la astrología oriental, muchos de sus objetivos y expectativas no coincidirán con la realidad. Esto se debe a que este signo tiene la costumbre de generar vínculos poco saludables que no le permitirán disfrutar de su pareja.