Paella valenciana: un clásico que llena de sabor y tradición la mesa
La paella valenciana es un ícono de la cocina española, capaz de convertir cualquier comida en una verdadera celebración. Su armoniosa combinación de arroz, carnes y verduras crea un equilibrio único de sabores mediterráneos que conquista paladares de todas las edades. Prepararla en casa es, además, una forma de revivir una tradición llena de aroma, color y textura.
Ingredientes (6 porciones)
- 500 g de arroz bomba
- 500 g de pollo troceado
- 300 g de conejo troceado
- 150 g de judías verdes planas
- 100 g de garrofó (haba blanca grande)
- 2 tomates maduros rallados
- 1 pimiento rojo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 sobre de azafrán o hebras naturales
- 1,2 litros de caldo de ave o agua caliente
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Romero fresco (opcional)
- Limones para servir
Preparación paso a paso
- Calienta aceite de oliva en la paellera y sofríe el pollo y el conejo hasta que estén dorados.
- Añade las judías verdes y el garrofó, y saltea unos minutos más.
- Incorpora el tomate rallado y el pimentón, cocinando hasta que el sofrito espese.
- Agrega el caldo caliente, el azafrán y sal al gusto; lleva a ebullición.
- Distribuye el arroz de forma uniforme sin remover y cocina a fuego alto durante 10 minutos. Luego reduce el fuego y continúa otros 10-12 minutos hasta que el arroz esté tierno.
- Deja reposar 5 minutos antes de servir.
- Decora con pimiento asado, limón y, si deseas, una ramita de romero.
De la cocina a tu mesa
La paella valenciana no es solo un plato: es una experiencia cultural que combina técnica, sabor y tradición. Se recomienda disfrutarla recién hecha, aunque puede conservarse en refrigeración hasta por dos días sin perder su esencia. Además, la receta admite adaptaciones: algunos sustituyen el conejo por mariscos, o preparan versiones vegetarianas usando solo verduras.