Paella valenciana: un clásico que llena de sabor y tradición la mesa

La paella valenciana es un ícono de la cocina española, capaz de convertir cualquier comida en una verdadera celebración. Su armoniosa combinación de arroz, carnes y verduras crea un equilibrio único de sabores mediterráneos que conquista paladares de todas las edades. Prepararla en casa es, además, una forma de revivir una tradición llena de aroma, color y textura.

Ingredientes (6 porciones)

Noticias Relacionadas Tarta de choclo con queso cremoso: sencilla y deliciosa

500 g de arroz bomba

500 g de pollo troceado

300 g de conejo troceado

150 g de judías verdes planas

100 g de garrofó (haba blanca grande)

2 tomates maduros rallados

1 pimiento rojo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 sobre de azafrán o hebras naturales

1,2 litros de caldo de ave o agua caliente

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Romero fresco (opcional)

Limones para servir

Preparación paso a paso

Calienta aceite de oliva en la paellera y sofríe el pollo y el conejo hasta que estén dorados. Añade las judías verdes y el garrofó, y saltea unos minutos más. Incorpora el tomate rallado y el pimentón, cocinando hasta que el sofrito espese. Agrega el caldo caliente, el azafrán y sal al gusto; lleva a ebullición. Distribuye el arroz de forma uniforme sin remover y cocina a fuego alto durante 10 minutos. Luego reduce el fuego y continúa otros 10-12 minutos hasta que el arroz esté tierno. Deja reposar 5 minutos antes de servir. Decora con pimiento asado, limón y, si deseas, una ramita de romero.

De la cocina a tu mesa

La paella valenciana no es solo un plato: es una experiencia cultural que combina técnica, sabor y tradición. Se recomienda disfrutarla recién hecha, aunque puede conservarse en refrigeración hasta por dos días sin perder su esencia. Además, la receta admite adaptaciones: algunos sustituyen el conejo por mariscos, o preparan versiones vegetarianas usando solo verduras.