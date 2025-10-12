Pan de centeno casero: nutritivo, sabroso y fácil de preparar

En los últimos años, la panadería casera ha experimentado un renacer, y entre todas las recetas, el pan de centeno se ha ganado un lugar especial. Este pan, reconocido por su sabor intenso y su color oscuro, no solo es un placer para el paladar, sino que también aporta beneficios para la salud.

El centeno es un cereal típico de climas fríos, cuya harina es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes. A diferencia del pan de trigo, el pan de centeno puede favorecer la digestión, ayudar a mantener niveles de azúcar en sangre más estables y prolongar la sensación de saciedad, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.

Noticias Relacionadas Paella valenciana: un clásico que llena de sabor y tradición la mesa

Ingredientes (para un pan mediano)

500 g de harina de centeno

300 ml de agua tibia

10 g de sal

10 g de azúcar (opcional, para favorecer la fermentación)

7 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca

200 g de masa madre (opcional, para un sabor más profundo)

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezcla la harina de centeno con la sal y el azúcar. En otro recipiente, disuelve la levadura en el agua tibia y deja reposar unos minutos hasta que se forme espuma.

2. Amasar

Incorpora la mezcla de levadura a los ingredientes secos. Si decides usar masa madre, agrégala ahora. Amasa con las manos hasta lograr una masa homogénea. Ten en cuenta que la masa de centeno será más pegajosa y menos elástica que la de trigo.

3. Fermentar

Cubre el bol con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, o hasta que la masa duplique su tamaño.

4. Dar forma

Coloca la masa sobre una superficie enharinada y dale la forma deseada. Puedes usar un molde engrasado o una bandeja de horno.

5. Hornear

Precalienta el horno a 220?°C (428?°F). Hornea el pan entre 30 y 40 minutos, hasta que al golpearlo ligeramente en la base suene hueco.

6. Enfriar y servir

Deja enfriar el pan sobre una rejilla antes de cortarlo para conservar su textura y aroma.