Panecitos de avena y manzana al sartén: una receta simple, nutritiva y sin horno

Cocina saludable y práctica
Panecitos de avena y manzana al sartén: una receta simple, nutritiva y sin hornoCon pocos ingredientes y en solo minutos, estos panecitos se preparan directamente al sartén. Ideales para acompañar el desayuno, la merienda o un café de media tarde, combinan el dulzor natural de la manzana con la suavidad de la avena.
Los panecitos de avena y manzana al sartén son una alternativa rápida y saludable para quienes buscan algo dulce pero liviano. No requieren horno, son económicos y aportan fibra, energía y sabor casero.
Ingredientes (para 6 a 8 panecitos)
1 taza de avena (tradicional o instantánea)
1 manzana mediana rallada (verde o roja)
1 huevo
2 cucharadas de azúcar mascabo o miel (opcional)
½ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de canela (opcional pero muy recomendable)
1 cucharada de aceite o manteca derretida
3 a 4 cucharadas de leche o agua (para dar humedad)
Una pizca de sal
Preparación paso a paso
Rallá la manzana (con o sin cáscara) y mezclala en un bowl con la avena, el huevo, el azúcar o miel, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal.
Agregá la leche o el agua de a poco hasta lograr una mezcla húmeda, espesa pero manejable.
Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite o manteca.
Con una cuchara, formá pequeños círculos (como si fueran mini panqueques gruesos).
Cociná a fuego bajo durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla.
Tips y variantes
Podés agregar pasas, chips de chocolate, nueces o semillas a la mezcla.
Si querés una versión más húmeda, añadí una cucharada de puré de banana.
Se conservan 3 días en la heladera o se pueden freezar.
Van perfectos con yogur, dulce casero o queso crema.
Resultado
Panecitos tiernos, con aroma a canela y manzana, listos en menos de 15 minutos. Una opción deliciosa y sin horno, perfecta para cualquier momento del día.