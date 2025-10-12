Panecitos de avena y manzana al sartén: una receta simple, nutritiva y sin horno

Los panecitos de avena y manzana al sartén son una alternativa rápida y saludable para quienes buscan algo dulce pero liviano. No requieren horno, son económicos y aportan fibra, energía y sabor casero.

Ingredientes (para 6 a 8 panecitos)

1 taza de avena (tradicional o instantánea)

1 manzana mediana rallada (verde o roja)

1 huevo

2 cucharadas de azúcar mascabo o miel (opcional)

½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de canela (opcional pero muy recomendable)

1 cucharada de aceite o manteca derretida

3 a 4 cucharadas de leche o agua (para dar humedad)

Una pizca de sal

Preparación paso a paso

Rallá la manzana (con o sin cáscara) y mezclala en un bowl con la avena, el huevo, el azúcar o miel, el polvo de hornear, la canela y la pizca de sal.

Agregá la leche o el agua de a poco hasta lograr una mezcla húmeda, espesa pero manejable.

Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite o manteca.

Con una cuchara, formá pequeños círculos (como si fueran mini panqueques gruesos).

Cociná a fuego bajo durante 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén dorados y cocidos por dentro.

Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla.

Tips y variantes

Podés agregar pasas, chips de chocolate, nueces o semillas a la mezcla.

Si querés una versión más húmeda, añadí una cucharada de puré de banana.

Se conservan 3 días en la heladera o se pueden freezar.

Van perfectos con yogur, dulce casero o queso crema.

Resultado

Panecitos tiernos, con aroma a canela y manzana, listos en menos de 15 minutos. Una opción deliciosa y sin horno, perfecta para cualquier momento del día.