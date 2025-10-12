Plantas de interior que florecerán en verano si las sembrás ahora

Con la llegada de octubre, los hogares se llenan de nuevas posibilidades para decorar y aportar vida a cada rincón. Es el momento ideal para sumar plantas de interior que, sembradas ahora, llegarán al verano en su mejor esplendor. Además de embellecer los espacios, muchas especies purifican el aire y crean un ambiente más agradable y saludable.

A continuación, te presentamos cinco plantas perfectas para cultivar esta temporada y disfrutar de un hogar lleno de color y frescura.

Espatifilo

También conocido como lirio de la paz o cuna de Moisés, destaca por sus hojas verdes brillantes y flores blancas. Perfecto para interiores, no necesita sol directo y requiere riego moderado. Además, ayuda a purificar el aire, combinando belleza y salud.

Helecho de Boston

Si querés un rincón frondoso y lleno de vida, esta es la planta indicada. Prefiere luz filtrada y humedad constante. Sembrarlo en octubre garantiza que llegue al verano en su mejor momento, aportando frescura y un verde intenso.

Anturio

Ideal para quienes buscan un toque de color. Sus flores rojas o rosadas y hojas brillantes destacan en cualquier ambiente. Requiere luz indirecta, temperaturas cálidas y riego regular. Plantado ahora, florecerá durante el verano.

Potus

Un clásico de los interiores, resistente y de rápido crecimiento. Puede colgarse o trepar por estanterías, adaptándose a casi cualquier rincón. Sembrado en octubre, sus hojas verdes y amarillas decorarán tu hogar toda la temporada.

Calathea

Famosa por sus hojas con dibujos y colores vibrantes, es ideal para interiores con luz indirecta. Plantada ahora, se lucirá durante los meses de calor, siendo un detalle decorativo único.

Tips para un crecimiento saludable