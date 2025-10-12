Tarot del colibrí: determinación para alcanzar los objetivos
Carta 1) El hierofante: orden. Ley. Normas sociales o religiosas. Hacer lo correcto. Honestidad. Sabiduría. Guía o maestro.
Carta 2) El carro: movimiento. Desplazamiento. Determinación. Triunfo. Vencer obstáculos. Integración
Carta 3) Siete de copas: múltiples opciones o alternativas. Elección. Ilusiones. Sueños. Deseos.
Mensaje final
El tarot habla de la importancia de tomar acción con voluntad y determinación para alcanzar aquello que se desea en la vida. Obstáculos y piedras en el camino siempre habrá, lo importante es no dejarse vencer por ellos y seguir adelante con la mirada fija en la meta. Dice además, que no está bueno mantenerse con indecisión frente a las muchas opciones que se presentan, conviene analizar y sopesar cuidadosamente cada una de ellas, ya que no todas son buenas, aunque lo parezcan, y luego tomar decisiones pensando en que sean justas, honestas, las más correctas, tanto para la persona, como para los demás. Las cartas dicen que aunque las muchas opciones puedan en algún momento provocar indecisión o confusión, la persona tiene todas las herramientas para alcanzar sus sueños a través de decisiones y acciones acertadas y comprometidas.