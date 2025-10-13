Cómo hacer sopa minestrone casera

cocina
Cómo hacer sopa minestrone caseraClásica, nutritiva y llena de sabor, la sopa minestrone es una receta italiana ideal para los días frescos, que combina verduras, legumbres y pasta en un plato reconfortante y fácil de preparar.
¿Buscás una comida reconfortante, saludable y llena de sabor? La sopa minestrone es una receta italiana tradicional que combina vegetales, legumbres y pasta en un caldo sabroso. Ideal para los días frescos, esta sopa es muy versátil, fácil de preparar y perfecta para aprovechar verduras de estación.
Ingredientes
(4 porciones)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 zanahoria en cubos
- 1 rama de apio picado
- 1 papa en cubos
- 1 zucchini en rodajas
- 1 taza de porotos blancos cocidos (pueden ser enlatados)
- 1 taza de tomate triturado
- 4 tazas de caldo de verduras
- ½ taza de fideos chicos (tipo coditos o conchitas)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 hoja de laurel
- Albahaca fresca o perejil para decorar (opcional)
- Queso rallado para servir (opcional)
Paso a paso
1. Saltear los vegetales
En una olla grande, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que estén tiernos.
2. Incorporar el resto de los ingredientes
Agregar la papa, el zucchini, los porotos cocidos, el tomate triturado, el caldo de verduras y la hoja de laurel. Mezclar bien y llevar a hervor.
3. Cocinar la sopa
Reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 20-25 minutos, o hasta que las verduras estén cocidas pero firmes.
4. Añadir la pasta
Agregar los fideos y cocinar por 8-10 minutos más, o hasta que estén al dente. Si es necesario, añadir un poco más de caldo o agua caliente.
5. Servir
Retirar la hoja de laurel, ajustar la sal y pimienta, y servir caliente. Decorar con albahaca fresca o perejil picado y un toque de queso rallado si se desea.
Consejos
- Podés usar otras verduras como espinaca, repollo, arvejas o choclo.
- Si preferís una versión vegana, simplemente omití el queso.
- La sopa minestrone se puede congelar sin la pasta, para evitar que se pase al recalentar.