cocina

Cómo hacer sopa minestrone casera

Clásica, nutritiva y llena de sabor, la sopa minestrone es una receta italiana ideal para los días frescos, que combina verduras, legumbres y pasta en un plato reconfortante y fácil de preparar.
lunes, 13 de octubre de 2025 · 20:00

¿Buscás una comida reconfortante, saludable y llena de sabor? La sopa minestrone es una receta italiana tradicional que combina vegetales, legumbres y pasta en un caldo sabroso. Ideal para los días frescos, esta sopa es muy versátil, fácil de preparar y perfecta para aprovechar verduras de estación.

Ingredientes 

(4 porciones)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 zanahoria en cubos
  • 1 rama de apio picado
  • 1 papa en cubos
  • 1 zucchini en rodajas
  • 1 taza de porotos blancos cocidos (pueden ser enlatados)
  • 1 taza de tomate triturado
  • 4 tazas de caldo de verduras
  • ½ taza de fideos chicos (tipo coditos o conchitas)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 hoja de laurel
  • Albahaca fresca o perejil para decorar (opcional)
  • Queso rallado para servir (opcional)

Paso a paso

1. Saltear los vegetales

En una olla grande, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que estén tiernos.

2. Incorporar el resto de los ingredientes

Agregar la papa, el zucchini, los porotos cocidos, el tomate triturado, el caldo de verduras y la hoja de laurel. Mezclar bien y llevar a hervor.

3. Cocinar la sopa

Reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 20-25 minutos, o hasta que las verduras estén cocidas pero firmes.

4. Añadir la pasta

Agregar los fideos y cocinar por 8-10 minutos más, o hasta que estén al dente. Si es necesario, añadir un poco más de caldo o agua caliente.

5. Servir

Retirar la hoja de laurel, ajustar la sal y pimienta, y servir caliente. Decorar con albahaca fresca o perejil picado y un toque de queso rallado si se desea.

Consejos 

  • Podés usar otras verduras como espinaca, repollo, arvejas o choclo.
  • Si preferís una versión vegana, simplemente omití el queso.
  • La sopa minestrone se puede congelar sin la pasta, para evitar que se pase al recalentar.
