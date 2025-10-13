Cómo hacer sopa minestrone casera

¿Buscás una comida reconfortante, saludable y llena de sabor? La sopa minestrone es una receta italiana tradicional que combina vegetales, legumbres y pasta en un caldo sabroso. Ideal para los días frescos, esta sopa es muy versátil, fácil de preparar y perfecta para aprovechar verduras de estación.

Ingredientes

(4 porciones)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 zanahoria en cubos

1 rama de apio picado

1 papa en cubos

1 zucchini en rodajas

1 taza de porotos blancos cocidos (pueden ser enlatados)

1 taza de tomate triturado

4 tazas de caldo de verduras

½ taza de fideos chicos (tipo coditos o conchitas)

Sal y pimienta a gusto

1 hoja de laurel

Albahaca fresca o perejil para decorar (opcional)

Queso rallado para servir (opcional)

Paso a paso

1. Saltear los vegetales

En una olla grande, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio. Cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos hasta que estén tiernos.

2. Incorporar el resto de los ingredientes

Agregar la papa, el zucchini, los porotos cocidos, el tomate triturado, el caldo de verduras y la hoja de laurel. Mezclar bien y llevar a hervor.

3. Cocinar la sopa

Reducir el fuego y cocinar a fuego lento durante 20-25 minutos, o hasta que las verduras estén cocidas pero firmes.

4. Añadir la pasta

Agregar los fideos y cocinar por 8-10 minutos más, o hasta que estén al dente. Si es necesario, añadir un poco más de caldo o agua caliente.

5. Servir

Retirar la hoja de laurel, ajustar la sal y pimienta, y servir caliente. Decorar con albahaca fresca o perejil picado y un toque de queso rallado si se desea.

Consejos