Ensalada Waldorf: la combinación perfecta de frescura y textura

La ensalada Waldorf es un clásico de la gastronomía internacional que destaca por su frescura y contraste de texturas. Nacida en el prestigioso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, esta receta combina la dulzura de las manzanas, el crujido de las nueces y la suavidad del apio, todo armonizado con un aderezo cremoso a base de mayonesa. Ideal para cualquier ocasión, desde un almuerzo familiar hasta una cena elegante, esta ensalada se ha convertido en un verdadero ícono culinario.
Ingredientes
- 2 manzanas rojas, peladas y cortadas en cubos
- 1 taza de apio finamente picado
- 1 taza de nueces tostadas, troceadas
- 1/2 taza de uvas rojas sin semillas, cortadas a la mitad
- 1/2 taza de mayonesa
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de azúcar (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
- Hojas de lechuga para decorar (opcional)
Preparación
Evitar la oxidación: Coloca las manzanas en un tazón grande y mézclalas con el jugo de limón para que no se tornen marrones.
Combinar los ingredientes: Agrega el apio, las nueces y las uvas al tazón con las manzanas.
Preparar el aderezo: Mezcla la mayonesa con el azúcar (si deseas un toque más dulce) y agrégala a la ensalada, removiendo hasta que todos los ingredientes queden bien cubiertos.
Sazonar: Añade sal y pimienta al gusto.
Refrigerar: Deja reposar la ensalada en la nevera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren.
Servir: Coloca hojas de lechuga en un plato y añade la ensalada Waldorf encima, logrando una presentación elegante y apetitosa.
Con su combinación de sabores y texturas, la ensalada Waldorf demuestra que ingredientes simples pueden transformarse en una experiencia gastronómica sofisticada. Perfecta como acompañamiento o plato principal ligero, es una elección segura para conquistar cualquier paladar.