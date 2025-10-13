Horóscopo chino del lunes 13 de octubre de 2025: energía renovada para iniciar la semana

Rata

La jornada empieza con ideas frescas y gran intuición. En el trabajo, tu capacidad de observación te da ventaja. En el amor, una conversación sincera aclara malentendidos.

Buey

Tu constancia se ve recompensada con resultados concretos. En el amor, la estabilidad se refuerza si bajás las exigencias y disfrutás el presente.

Tigre

Tu energía se potencia y te anima a avanzar en proyectos que estaban en pausa. En el amor, la pasión se enciende, pero necesitás equilibrio emocional.

Conejo

El lunes te invita a planificar con calma. En el amor, la empatía te permitirá fortalecer un vínculo que venía frágil.

Dragón

La jornada activa tu lado más visionario. En el amor, un gesto inesperado renueva la conexión con alguien especial.

Serpiente

Tu intuición es clave para resolver un tema pendiente. En el amor, un diálogo profundo te permite comprender mejor tus emociones.

Caballo

Comenzás la semana con energía y determinación. En el amor, un encuentro espontáneo despierta nuevas ilusiones.

Cabra

El lunes trae alivio y claridad. En el amor, los gestos amables y el respeto mutuo generan armonía.

Mono

Tu creatividad está en su punto más alto. En el amor, una actitud positiva puede transformar la energía de la relación.

Gallo

El orden y la planificación son tus aliados. En el amor, mantener el equilibrio entre dar y recibir será la clave.

Perro

Tu lealtad te posiciona bien en el ámbito laboral o familiar. En el amor, se disipan las dudas si hablás con el corazón.

Cerdo

La energía del día te impulsa a concretar algo que venías postergando. En el amor, la ternura y la comprensión fortalecen los lazos.