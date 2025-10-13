Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por ser temperamentales

En el horóscopo chino, hay 12 animales diferentes y cada uno se destaca por distintos aspectos. A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino determina cada signo de acuerdo con el año de nacimiento, y no por el mes en el que nacieron las personas. Es decir, que, de acuerdo con la astrología oriental, algunos signos son los más fogosos, los más tóxicos, lo más inteligentes o los más peligrosos.

Es por esto, que basado en las distintas características de cada signo del zodíaco, el horóscopo chino te brindará las herramientas necesarias para que puedas resolver tropiezos y a tomar decisiones. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos más temperamentales, según indica la astrología oriental.

Caballo

En el séptimo lugar del horóscopo chino, encontramos al signo del zodíaco del Caballo. Se caracteriza por ser un líder nato, optimista, sociable y enérgico. Nació para tener éxito y casi siempre lo alcanza, es muy sociable y suele convertirse en el centro de la fiesta. Es honorable e intolerable con la injusticia, además de un gran amigo, lo que lo hace ser muy leal con quien ama. Sin embargo, de acuerdo con la astrología oriental, en su aspecto oscuro, puede llegar a tener tintes egoístas, narcisistas y agresivo. Es tan temperamental, que hasta puede llegar a exhibir comportamientos despiadados y arriesgados.

Perro

Ubicado en la undécima posición dentro del horóscopo chino, el signo del zodíaco del Perro se destaca por ser leal, altruista y digno de confianza. Es sumamente leal con quienes ama, pero cruel con sus enemigos. Así que ya sabes, no te conviene provocar su enojo. Es un gran creyente en la igualdad y la justicia, y puede llegar a molestarse mucho cuando algo le parece injusto. Su energía negativa puede llegar a reflejar ansiedad, pesimismo, depresión y comportamientos dependientes. Es uno de los signos más temperamentales según la astrología oriental.

Serpiente

El signo del zodíaco de la Serpiente es el sexto dentro del horóscopo chino. Según la astrología oriental, se caracteriza por ser paciente, pasivo-agresivo y conservador, pero además es sabio y muy inteligente. En la primera impresión llama poderosamente la atención, aunque puede llegar a parecer desconfiado, pero esto se debe a su intuición. Suele ocultar sus sentimientos y su lado oscuro se refleja con reserva, lo que puede hacerlo parecer un poco engañoso y encubierto. Además, suele ser celoso, posesivo y muy protector con sus cosas, lo que lo lleva a ser deshonesto, temperamental, vengativo y terco.