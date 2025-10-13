Los cuatro signos del zodíaco que toman decisiones con el corazón

Algunos signos del zodíaco priorizan sus sentimientos al momento de decidir. No se dejan guiar solo por la lógica; confían en su intuición y emociones para elegir el camino correcto. Estos signos destacan por su sensibilidad y su capacidad de conectar con lo que realmente sienten.

<strong>Cáncer</strong>: Se guía por sus emociones y empatía, tomando decisiones que protegen a quienes ama.

<strong>Piscis</strong>: Su intuición y sensibilidad lo conectan con la verdad de cada situación, eligiendo siempre desde el corazón.

<strong>Leo</strong>: Aunque fuerte y seguro, sus decisiones importantes suelen estar influenciadas por sus pasiones y afectos.

<strong>Sagitario</strong>: Confía en sus corazonadas y en su entusiasmo, tomando decisiones que reflejan su espíritu libre y optimista.