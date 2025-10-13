Palitos saborizados caseros: una receta simple y crocante para acompañar todo

Crujientes, aromáticos y versátiles, los palitos saborizados son una de esas recetas que nunca fallan. Perfectos para acompañar una picada, un dip o una sopa caliente, también son un excelente snack para tener siempre a mano.

A diferencia de los industriales, los caseros tienen una textura más ligera y un sabor más natural, ya que se preparan sin conservantes y permiten elegir las combinaciones de condimentos según el gusto de cada uno.

Ingredientes

2 tazas de harina común (000 o 0000)

½ taza de agua tibia

¼ taza de aceite de oliva o girasol

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

Condimentos a gusto: orégano, ajo en polvo, pimentón, queso rallado, romero, sésamo o semillas de chía

Preparación paso a paso

Formar la masa: En un bowl, mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Agregar el aceite y el agua tibia de a poco, hasta lograr una masa suave que no se pegue a las manos.

Saborizar: Incorporar las hierbas o condimentos elegidos. Si se usa queso, agregarlo al final del amasado.

Estirar y cortar: Estirar la masa con palo de amasar hasta lograr medio centímetro de espesor. Cortar en tiras del tamaño deseado (de 10 a 15 cm).

Hornear: Colocar los palitos en una placa aceitada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Dejar enfriar: Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla. Se conservarán crocantes por varios días en frascos o latas herméticas.

Variantes recomendadas

De ajo y perejil: mezclar en la masa ajo en polvo y perejil seco.

De queso y pimienta: sumar 3 cucharadas de queso rallado y una pizca de pimienta negra.

De semillas: cubrir con sésamo, lino o chía antes de hornear.

Integrales: reemplazar la mitad de la harina por harina integral.