Tarot del colibrí: la Justicia pondrá las cosas en su lugar

Carta 1) La justicia: equidad. Orden. Ley. Verdad.

Carta 2) Caballero de espadas: velocidad. Impulsividad. Energía. Inteligencia.

Carta 3) Cuatro de oros: apego. Avaricia. No poder soltar. Lo material.

Mensaje final

El tarot habla de alguien que busca justicia para su vida. Tal vez siente que ha sido víctima de comportamientos injustos por parte de otros, o bien que él mismo ha sido injusto. Lo cierto es que la justicia está a punto de llegar. Se restablece la equidad, el orden y la verdad y este cambio se aproxima aceleradamente. Prácticamente ya está en la vida de esta persona. Puede ser un proceso legal que se resuelve favorablemente, o quizás se trate de la justicia divina que llega a cortar de cuajo con todo lo que esté fuera de lugar de acuerdo a la ley de Dios. Puede ser que la persona haya estado atrapada en apegos, especialmente de tipo físico, terrenal o material que no le permitían avanzar hacia un estado de equilibrio y estabilidad siendo justa consigo misma y con los demás, por no poder soltar esos apegos que claramente no le han ayudado a evolucionar porque la han dejado inmóvil, en una actitud egoísta y presa de lo que no quería, o no podía soltar. Con la carta de la justicia el tarot dice que ahora esta persona por fin podrá terminar con todo lo que no contribuya a su crecimiento y evolución y muy probablemente empezar una nueva etapa en su vida.

