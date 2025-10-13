Tres suculentas fáciles de cuidar para llenar tu hogar de verde

Dentro del mundo de las plantas, algunas especies combinan belleza, resistencia y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas ideales para cualquier hogar. Las suculentas, capaces de almacenar agua en hojas, tallos o raíces, son perfectas para quienes buscan plantas resistentes y que se reproduzcan con facilidad.

Aquí te presentamos tres opciones ideales para tu hogar:

1. Echeveria lola: roseta compacta y elegante

Con hojas grisáceas y toques lilas, la Echeveria lola requiere riegos moderados (cada 10 días en verano y una vez al mes en invierno) y luz indirecta brillante. Evitá el exceso de humedad para mantenerla saludable.

2. Graptoveria opalina: tonos pasteles y resistencia

Esta suculenta híbrida de hojas verde azulado que adquieren matices rosados necesita riego cada dos semanas en verano y al menos 4 horas de sol directo para desarrollar su color. Usá macetas con buen drenaje para prevenir el exceso de humedad.

3. Pachyphytum blue haze: un toque exótico

Con hojas azul grisáceo, esta planta requiere riego moderado y suelo arenoso bien drenado. Prefiere 3 a 4 horas de luz solar diaria y debe protegerse del sol intenso y del frío extremo.

Por qué elegir suculentas

Además de su variedad de formas y colores, son ideales para interiores luminosos, balcones o jardines secos. Con riego controlado y sustrato adecuado, crecen sanas, se reproducen fácilmente y aportan frescura a cualquier espacio.