Arroz primavera: la guarnición versátil y colorida que alegra cualquier mesa

Arroz primavera: la guarnición versátil y colorida que alegra cualquier mesaFresco, colorido y lleno de sabor, el arroz primavera o a la jardinera es un plato vegetariano ideal como guarnición o como plato principal rápido y nutritivo.
El arroz primavera, también conocido como arroz a la jardinera, es un clásico de la cocina casera que combina arroz con verduras frescas, convirtiéndose en un plato ligero, colorido y adaptable a lo que tengas en tu despensa. Aunque suele acompañar carnes, también puede servirse como plato principal, especialmente en verano, aunque su frescura y sabor lo hacen bienvenido en cualquier época del año.
Se pueden preparar distintas versiones según los vegetales disponibles: brócoli, alcachofas, espinacas, pimientos o maíz. Incluso se puede presentar sobre hojas verdes como lechuga o col, convirtiéndose en una opción versátil y saludable.
Ingredientes (para 5 porciones)
- 300 g de arroz
- ½ cebolla picada fina
- 1 diente de ajo
- 2 zanahorias en cubos
- ½ pimentón rojo
- Tomatitos cherry
- 150 g de arvejas congeladas
- 150 g de granos de choclo
- Jamón y queso para picada (opcional)
- 1 cubo de caldo
- 600 ml de agua hirviendo
- Aceite
- Sal a gusto
Preparación en 5 pasos
En una olla grande, calentar el aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la zanahoria y el pimentón, cocinar por 5 minutos.
Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos se tornen blancos.
Disolver el caldo en el agua hirviendo y verterlo en la olla. Llevar a hervor.
Añadir el choclo y las arvejas. Bajar el fuego, tapar y cocinar por 8 a 10 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar 3 minutos.
Agregar los tomatitos cherry, aceitunas y, si se desea, un poco de jamón y queso picado. Revolver suavemente y servir.
Consejos para un arroz primavera más interesante
Sustituir el agua por caldo (de verduras o de gallina) para un sabor más profundo.
Añadir cúrcuma o condimento para arroz al cocinar para un color y sabor distintos.
Finalizar con pimientos y hierbas frescas como perejil o cilantro para un plato aromático y vistoso.
Vigilar que el arroz no se quede sin líquido para evitar que se queme.