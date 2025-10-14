Arroz primavera: la guarnición versátil y colorida que alegra cualquier mesa

El arroz primavera, también conocido como arroz a la jardinera, es un clásico de la cocina casera que combina arroz con verduras frescas, convirtiéndose en un plato ligero, colorido y adaptable a lo que tengas en tu despensa. Aunque suele acompañar carnes, también puede servirse como plato principal, especialmente en verano, aunque su frescura y sabor lo hacen bienvenido en cualquier época del año.

Se pueden preparar distintas versiones según los vegetales disponibles: brócoli, alcachofas, espinacas, pimientos o maíz. Incluso se puede presentar sobre hojas verdes como lechuga o col, convirtiéndose en una opción versátil y saludable.

Ingredientes (para 5 porciones)

300 g de arroz

½ cebolla picada fina

1 diente de ajo

2 zanahorias en cubos

½ pimentón rojo

Tomatitos cherry

150 g de arvejas congeladas

150 g de granos de choclo

Jamón y queso para picada (opcional)

1 cubo de caldo

600 ml de agua hirviendo

Aceite

Sal a gusto

Preparación en 5 pasos

En una olla grande, calentar el aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la zanahoria y el pimentón, cocinar por 5 minutos.

Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos se tornen blancos.

Disolver el caldo en el agua hirviendo y verterlo en la olla. Llevar a hervor.

Añadir el choclo y las arvejas. Bajar el fuego, tapar y cocinar por 8 a 10 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar 3 minutos.

Agregar los tomatitos cherry, aceitunas y, si se desea, un poco de jamón y queso picado. Revolver suavemente y servir.

Consejos para un arroz primavera más interesante

Sustituir el agua por caldo (de verduras o de gallina) para un sabor más profundo.

Añadir cúrcuma o condimento para arroz al cocinar para un color y sabor distintos.

Finalizar con pimientos y hierbas frescas como perejil o cilantro para un plato aromático y vistoso.

Vigilar que el arroz no se quede sin líquido para evitar que se queme.