Budín de limón esponjoso: receta fácil y deliciosa

Si buscás un postre clásico, rápido y lleno de sabor, este budín de limón esponjoso es la opción ideal. Perfecto para el desayuno, la merienda o como cierre dulce de cualquier comida, esta receta casera combina la suavidad de la masa con el toque fresco del limón. Seguí estos pasos y sorprendé a todos con un budín irresistible.

Ingredientes

200 g de harina 0000

150 g de azúcar

100 g de manteca a temperatura ambiente

3 huevos

120 ml de leche

Ralladura de 2 limones

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes y el horno

Asegurate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Precalentá el horno a 180?°C (350?°F) y engrasá un molde para budín con manteca o aceite en aerosol.

2. Batir manteca y azúcar

En un bol grande, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es clave para que el budín quede esponjoso y suave.

3. Incorporar los huevos

Agregá los huevos uno por uno, batiendo bien después de cada adición para integrar la mezcla de manera uniforme.

4. Mezclar los ingredientes secos

Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporá esta mezcla a la preparación anterior alternando con la leche, mezclando suavemente con una espátula o a baja velocidad para evitar grumos.

5. Añadir limón

Agregá el jugo y la ralladura de limón, que le darán un sabor cítrico fresco y aromático. Mezclá hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

6. Verter la masa en el molde

Llená el molde engrasado con la masa, dejando un pequeño espacio para que el budín pueda crecer sin desbordarse. Nivelá la superficie con una espátula.

7. Hornear

Horneá durante 40-45 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrí con papel aluminio.

8. Enfriar y decorar

Dejá enfriar el budín en el molde unos 10 minutos antes de desmoldar. Colocá sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente. Espolvoreá azúcar impalpable o, si querés, prepará un glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con un poco de jugo de limón.

Consejos adicionales