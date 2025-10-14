Budín de limón esponjoso: receta fácil y deliciosa

cocina
Budín de limón esponjoso: receta fácil y deliciosaPreparate un budín de limón esponjoso y delicioso con esta receta fácil y rápida, ideal para disfrutar en desayuno, merienda o como postre casero.
Si buscás un postre clásico, rápido y lleno de sabor, este budín de limón esponjoso es la opción ideal. Perfecto para el desayuno, la merienda o como cierre dulce de cualquier comida, esta receta casera combina la suavidad de la masa con el toque fresco del limón. Seguí estos pasos y sorprendé a todos con un budín irresistible.
Ingredientes
- 200 g de harina 0000
- 150 g de azúcar
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 3 huevos
- 120 ml de leche
- Ralladura de 2 limones
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Preparación paso a paso
1. Preparar los ingredientes y el horno
Asegurate de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Precalentá el horno a 180?°C (350?°F) y engrasá un molde para budín con manteca o aceite en aerosol.
2. Batir manteca y azúcar
En un bol grande, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea. Este paso es clave para que el budín quede esponjoso y suave.
3. Incorporar los huevos
Agregá los huevos uno por uno, batiendo bien después de cada adición para integrar la mezcla de manera uniforme.
4. Mezclar los ingredientes secos
Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporá esta mezcla a la preparación anterior alternando con la leche, mezclando suavemente con una espátula o a baja velocidad para evitar grumos.
5. Añadir limón
Agregá el jugo y la ralladura de limón, que le darán un sabor cítrico fresco y aromático. Mezclá hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
6. Verter la masa en el molde
Llená el molde engrasado con la masa, dejando un pequeño espacio para que el budín pueda crecer sin desbordarse. Nivelá la superficie con una espátula.
7. Hornear
Horneá durante 40-45 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrí con papel aluminio.
8. Enfriar y decorar
Dejá enfriar el budín en el molde unos 10 minutos antes de desmoldar. Colocá sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente. Espolvoreá azúcar impalpable o, si querés, prepará un glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con un poco de jugo de limón.
Consejos adicionales
- Decoración: Además del azúcar o glaseado, podés añadir frutas frescas o ralladura extra de limón para un toque más vistoso.
- Rellenos: Sumá chips de chocolate blanco o semillas de amapola para darle un giro creativo a la receta.
- Conservación: Guardá el budín en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días o en la heladera hasta 5 días.