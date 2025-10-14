Crocantes y suaves: galletitas de manzana y coco sin harinas

Cocina práctica y casera
Crocantes y suaves: galletitas de manzana y coco sin harinasUna receta fácil, sin harinas refinadas ni azúcar agregada, ideal para quienes buscan un bocado nutritivo, liviano y lleno de sabor natural. Perfectas para compartir con el mate o el café.
Estas galletitas combinan el dulzor natural de la manzana con la textura de la avena y el aroma del coco. Son crocantes por fuera, tiernas por dentro y se preparan en pocos minutos, sin necesidad de batidora ni ingredientes complejos.
Ingredientes (para unas 10 galletitas):
1 manzana roja o verde (rallada o procesada)
1 taza de avena tradicional o instantánea
2 cucharadas de coco rallado
1 cucharadita de polvo de hornear
1 huevo
1 cucharada de miel o edulcorante natural (opcional)
Esencia de vainilla a gusto
Una pizca de canela o nuez moscada (opcional)
Preparación:
En un bol, mezclar la manzana rallada con el huevo, la miel y la esencia de vainilla.
Incorporar la avena, el coco y el polvo de hornear. Si se desea, agregar una pizca de canela o nuez moscada.
Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Si queda muy líquida, añadir un poco más de avena.
Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones y colocarlas sobre una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada.
Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
Dejar enfriar antes de retirarlas de la bandeja para que se endurezcan.
Consejo:
Podés reemplazar la manzana por banana madura para una versión más dulce, o agregar chips de chocolate amargo o semillas para variar la textura.
Ideales para acompañar el café, el té o una infusión, estas galletitas son una opción saludable que combina energía, fibra y sabor en cada bocado.