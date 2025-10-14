Crocantes y suaves: galletitas de manzana y coco sin harinas

Estas galletitas combinan el dulzor natural de la manzana con la textura de la avena y el aroma del coco. Son crocantes por fuera, tiernas por dentro y se preparan en pocos minutos, sin necesidad de batidora ni ingredientes complejos.

Ingredientes (para unas 10 galletitas):

1 manzana roja o verde (rallada o procesada)

1 taza de avena tradicional o instantánea

2 cucharadas de coco rallado

1 cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

1 cucharada de miel o edulcorante natural (opcional)

Esencia de vainilla a gusto

Una pizca de canela o nuez moscada (opcional)

Preparación:

En un bol, mezclar la manzana rallada con el huevo, la miel y la esencia de vainilla.

Incorporar la avena, el coco y el polvo de hornear. Si se desea, agregar una pizca de canela o nuez moscada.

Mezclar bien hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Si queda muy líquida, añadir un poco más de avena.

Con ayuda de una cuchara, formar pequeñas porciones y colocarlas sobre una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada.

Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.

Dejar enfriar antes de retirarlas de la bandeja para que se endurezcan.

Consejo:

Podés reemplazar la manzana por banana madura para una versión más dulce, o agregar chips de chocolate amargo o semillas para variar la textura.

Ideales para acompañar el café, el té o una infusión, estas galletitas son una opción saludable que combina energía, fibra y sabor en cada bocado.