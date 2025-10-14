Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más rencorosos

La capacidad de perdonar varía entre los signos del zodíaco, y algunos son más propensos a guardar rencor. Estos signos tienen una memoria emocional aguda que les dificulta dejar atrás las ofensas:

Escorpio

Los escorpianos son conocidos por su intensidad emocional, y esto incluye su capacidad para recordar agravios. Su rencor puede ser profundo, y no suelen olvidar fácilmente las traiciones. Una vez heridos, pueden ser reservados y cautelosos, lo que les impide abrirse de nuevo a quienes les han fallado.

Cáncer

Los cancerianos son muy sensibles y se afectan profundamente por las acciones de los demás. Su naturaleza emocional les lleva a recordar las heridas pasadas, lo que puede hacer que guarden rencor incluso mucho tiempo después del incidente. Para ellos, la confianza es fundamental, y si alguien la rompe, es difícil que puedan perdonar.

Capricornio

Los capricornianos son prácticos y racionales, pero también pueden ser rencorosos. Tienden a analizar las ofensas de manera lógica, y si sienten que han sido injustamente tratados, pueden guardar rencor por largo tiempo. Su deseo de justicia y equilibrio puede llevarlos a mantener un registro mental de quienes les han fallado.