Oráculo del ángel: Anael está presente en enlaces y casamientos

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Arcángel Anael

Su nombre significa: "Concédeme señor"

Es el arcángel del amor, de la belleza, del arte, del encanto. Liga con lo femenino. Está presente en los enlaces y casamientos. Ayuda a conectar con la belleza y la armonía, así como a atraer personas buenas a nuestras vidas.

