cocina

Receta fácil de pesto: rápido, delicioso y aromático

El pesto es la salsa italiana por excelencia que transforma cualquier plato de pasta en un verdadero manjar en minutos.
Vida saludable
martes, 14 de octubre de 2025 · 11:44

El pesto es una de las salsas más tradicionales de la cocina italiana, originaria de Génova. Su nombre proviene del verbo pestare, que significa machacar o moler, ya que antiguamente se preparaba con mortero. Su sabor único, con notas de albahaca fresca, ajo y queso, lo convierte en el acompañamiento perfecto para todo tipo de pasta. Además, es rápido de hacer y requiere ingredientes sencillos.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 1 taza de hojas de albahaca fresca
  • ½ taza de queso parmesano rallado
  • 1/3 taza de nueces o piñones (también se puede usar maní tostado)
  • 1 diente de ajo
  • ½ taza de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de medio limón (opcional, para darle frescura)

Preparación paso a paso

  1. Lavar y secar bien la albahaca, evitando que quede agua para que el pesto no quede aguado.
  2. En un mortero o procesadora, colocar la albahaca, el ajo, las nueces y una pizca de sal. Machacar o procesar hasta formar una pasta.
  3. Agregar el queso rallado y mezclar bien.
  4. Incorporar el aceite de oliva en forma de hilo mientras se mezcla hasta lograr una textura cremosa.
  5. Ajustar con sal, pimienta y, si se desea, un toque de jugo de limón.

Cómo servir

  • Cocinar la pasta (spaghetti, tallarines o penne) al dente, escurrirla y mezclarla inmediatamente con el pesto caliente.
  • Si la salsa queda muy espesa, agregar una cucharada del agua de cocción para integrarla mejor.
  • Finalizar con queso rallado extra y un chorrito de aceite de oliva.

Tip: conservar el pesto

  • Guardar en la heladera hasta 5 días, cubierto con una fina capa de aceite de oliva para evitar que se oxide.
  • También se puede congelar en cubeteras y usar por porciones cuando lo necesites.
