Tarot del colibrí: un nuevo camino despertará pasión y entusiasmo

Carta 1) As de bastos: nuevo comienzo. Fuerza. Acción. Pasión.

Carta 2) As de copas: amor. Sentimientos. Emociones. Nuevos comienzos.

Carta 3) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Depresión. Dejar pasar las oportunidades. Desgano.

Mensaje final

El tarot dice que la persona está a punto de comenzar algo nuevo que le despertará mucha pasión y entusiasmo, todo lo contrario al estado en que ha estado sumergida, un estado de desgano, apatía, desinterés por todo, contemplando a lo lejos una gran oportunidad para su vida pero sin hacer nada para tomarla. Es una hermosa copa de amor que el cielo le ofrece, tal vez, la única que desea, pero se ha quedado inmóvil, bloqueada, de brazos cruzados, sin generar ninguna acción. Parece que ahora algo ha cambiado en su interior y de no hacer nada, esta persona pasará a hacerlo todo. Generará un acción muy fuerte y apasionada para empezar a vivir un gran amor, un amor pleno que la desborda y que quiere ofrecer a alguien. Las cartas dicen que será un verdadero amor el que florecerá, es esa copa que por tanto tiempo la persona se negaba a tomar. Qué lindo mensaje para quienes resuenen con él, qué bueno que esta persona se haya despertado y sea capaz de dar y recibir amor sincero, que como muestra la carta del cuatro de copas, es un privilegio del cielo que no todo el mundo puede vivir y experimentar.

