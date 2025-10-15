Flan casero: cremoso, clásico e irresistible

El flan casero es uno de los postres más queridos en todo el mundo. Su textura cremosa y su sabor dulce lo convierten en un clásico infaltable en cualquier ocasión. Con esta receta fácil, lograrás un flan perfecto, con caramelo líquido que cubre cada porción y un acabado impecable.

Ingredientes:

Para el flan:

1 litro de leche

200 g de azúcar

6 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el caramelo:

150 g de azúcar

3 cucharadas de agua

Preparación paso a paso:

Preparar el caramelo:

En una cacerola pequeña, combina el azúcar y el agua. Cocina a fuego medio sin revolver hasta que tome un color dorado. Vierte inmediatamente en el molde, cubriendo la base y los laterales con una capa fina. Deja enfriar mientras preparas la mezcla del flan.

Preparar la mezcla del flan:

En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la esencia de vainilla. Incorpora la leche poco a poco, batiendo suavemente para integrar todo de manera uniforme.

Verter la mezcla en el molde:

Una vez que el caramelo esté frío y firme, vierte la mezcla de huevos y leche con cuidado para no despegar el caramelo.

Cocción a baño María:

Coloca el molde del flan dentro de una fuente más grande y agrega agua caliente hasta cubrir la mitad del molde. Lleva al horno precalentado a 160°C durante aproximadamente 1 hora, o hasta que al insertar un cuchillo, este salga limpio.

Enfriar y desmoldar:

Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Refrigera al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche. Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes y voltea el flan sobre un plato grande; el caramelo líquido lo cubrirá por completo.

Consejos adicionales: