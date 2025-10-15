Flan casero: cremoso, clásico e irresistible

cocina
Flan casero: cremoso, clásico e irresistibleAprende a preparar un flan casero suave y delicioso con ingredientes sencillos que seguro tenés en casa.
El flan casero es uno de los postres más queridos en todo el mundo. Su textura cremosa y su sabor dulce lo convierten en un clásico infaltable en cualquier ocasión. Con esta receta fácil, lograrás un flan perfecto, con caramelo líquido que cubre cada porción y un acabado impecable.
Ingredientes:
Para el flan:
- 1 litro de leche
- 200 g de azúcar
- 6 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el caramelo:
- 150 g de azúcar
- 3 cucharadas de agua
Preparación paso a paso:
Preparar el caramelo:
En una cacerola pequeña, combina el azúcar y el agua. Cocina a fuego medio sin revolver hasta que tome un color dorado. Vierte inmediatamente en el molde, cubriendo la base y los laterales con una capa fina. Deja enfriar mientras preparas la mezcla del flan.
Preparar la mezcla del flan:
En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la esencia de vainilla. Incorpora la leche poco a poco, batiendo suavemente para integrar todo de manera uniforme.
Verter la mezcla en el molde:
Una vez que el caramelo esté frío y firme, vierte la mezcla de huevos y leche con cuidado para no despegar el caramelo.
Cocción a baño María:
Coloca el molde del flan dentro de una fuente más grande y agrega agua caliente hasta cubrir la mitad del molde. Lleva al horno precalentado a 160°C durante aproximadamente 1 hora, o hasta que al insertar un cuchillo, este salga limpio.
Enfriar y desmoldar:
Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Refrigera al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche. Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes y voltea el flan sobre un plato grande; el caramelo líquido lo cubrirá por completo.
Consejos adicionales:
- Variaciones: Agregá ralladura de limón o naranja a la mezcla para un toque cítrico.
- Tiempo de cocción: Ajustalo según tu horno; revisá el flan desde los 50 minutos para evitar que se pase.
- Caramelo perfecto: Si querés un caramelo más suave, agregá unas gotas de jugo de limón mientras se derrite el azúcar, evitando que se cristalice.