Milanesa de calabaza: crujiente, saludable y deliciosa

La gastronomía siempre encuentra formas de reinventarse, y la milanesa de calabaza es una muestra deliciosa de ello. Esta receta combina la suavidad y dulzura de la calabaza con un empanizado crujiente, convirtiéndose en una opción ideal como plato principal o guarnición, sin sacrificar sabor ni salud.

Ingredientes:

1 calabaza (italiana, zapallo o la variedad que prefieras)

1 taza de pan rallado (opcionalmente integral o sin gluten)

1/2 taza de queso parmesano rallado (opcional)

2 huevos

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

Aceite para freír (oliva, girasol o tu preferido)

Preparación:

Preparar la calabaza: Corta la calabaza en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Puedes dejar la cáscara para aprovechar sus nutrientes o pelarla según tu gusto.

Preparar el rebozado: En un bol, bate los huevos con sal, pimienta y ajo en polvo. En otro plato, mezcla el pan rallado con el queso parmesano.

Empanizado: Sumerge cada rodaja de calabaza primero en el huevo batido y luego cúbrela con la mezcla de pan rallado y queso, presionando ligeramente para que quede bien adherida.

Cocinar: Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las milanesas de calabaza 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Servir: Disfruta las milanesas calientes, acompañadas de una ensalada fresca o tu salsa favorita.

Beneficios:

La calabaza aporta vitaminas, fibra y antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación. Optar por pan integral y controlar el aceite de la cocción convierte esta receta en una alternativa más saludable que la milanesa clásica.