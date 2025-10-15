Milanesa de calabaza: crujiente, saludable y deliciosa

cocina
Milanesa de calabaza: crujiente, saludable y deliciosaDescubre cómo transformar la calabaza en una milanesa irresistible, perfecta para quienes buscan opciones vegetarianas llenas de sabor y nutrientes.
La gastronomía siempre encuentra formas de reinventarse, y la milanesa de calabaza es una muestra deliciosa de ello. Esta receta combina la suavidad y dulzura de la calabaza con un empanizado crujiente, convirtiéndose en una opción ideal como plato principal o guarnición, sin sacrificar sabor ni salud.
Ingredientes:
- 1 calabaza (italiana, zapallo o la variedad que prefieras)
- 1 taza de pan rallado (opcionalmente integral o sin gluten)
- 1/2 taza de queso parmesano rallado (opcional)
- 2 huevos
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Aceite para freír (oliva, girasol o tu preferido)
Preparación:
Preparar la calabaza: Corta la calabaza en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Puedes dejar la cáscara para aprovechar sus nutrientes o pelarla según tu gusto.
Preparar el rebozado: En un bol, bate los huevos con sal, pimienta y ajo en polvo. En otro plato, mezcla el pan rallado con el queso parmesano.
Empanizado: Sumerge cada rodaja de calabaza primero en el huevo batido y luego cúbrela con la mezcla de pan rallado y queso, presionando ligeramente para que quede bien adherida.
Cocinar: Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las milanesas de calabaza 3-4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crujientes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Servir: Disfruta las milanesas calientes, acompañadas de una ensalada fresca o tu salsa favorita.
Beneficios:
La calabaza aporta vitaminas, fibra y antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y la inflamación. Optar por pan integral y controlar el aceite de la cocción convierte esta receta en una alternativa más saludable que la milanesa clásica.