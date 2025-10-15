No lleva harina ni azúcar: así se hace el pan de avena más esponjoso

Ideal para un desayuno saludable o una merienda nutritiva, este pan combina la textura esponjosa de la avena con el poder saciante de la chía. Es libre de harinas refinadas, fácil de preparar y apto para quienes buscan una opción natural y rica en fibra.

Ingredientes

2 tazas de avena (tradicional o instantánea)

2 cucharadas de semillas de chía

1 taza de agua caliente

2 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharada de aceite de coco (o de oliva)

1 pizca de sal

Opcional: 1 cucharadita de miel o stevia, semillas extra por encima

Preparación

Hidratar las semillas: En un bol pequeño, mezclá las semillas de chía con el agua caliente. Dejalas reposar unos 10 minutos hasta que se forme un gel espeso.

Procesar la avena: Colocá la avena en una licuadora o procesadora y triturala hasta lograr una textura tipo harina gruesa.

Mezclar los ingredientes: En un recipiente grande, combiná la avena procesada, los huevos, el gel de chía, el aceite, el polvo de hornear, la sal y la miel (si usás). Mezclá hasta obtener una masa homogénea.

Hornear: Verté la preparación en un molde para pan ligeramente aceitado o con papel manteca. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante 35–40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.

Enfriar y servir: Dejá enfriar antes de desmoldar. Podés conservarlo en la heladera hasta 5 días o freezarlo en porciones.

Tip adicional

Para una versión más crocante, agregá semillas de girasol o lino por encima antes de hornear. Si querés un sabor más dulce, incorporá trocitos de manzana o pasas de uva.