Oráculo del ángel: Orifiel ayuda a meditar en situaciones complicadas

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Arcángel Orifiel

Su nombre significa: “Cielos o nube de Dios"

Otorga prudencia, sentido del deber, equilibrio y paz. Ayuda a poder evaluar, meditar y sostener situaciones complicadas. Brinda fortaleza para la elaboración de duelos.