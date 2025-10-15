Tarot del colibrí: llegó la hora de plantar batalla

Carta 1) El mago: inicios. Ilusión. Hacer realidad los sueños. Conectar el mundo espiritual y el terrenal.

Carta 2) Siete de bastos: lucha. Confrontación. Competencia. Autodefensa. Firmeza.

Carta 3) Cinco de espadas: peleas. Conflictos. Rivalidades. Soberbia. Falsa victoria.

Mensaje final:

La persona quiere tener un nuevo comienzo en algún ámbito de su vida. Desea hacer realidad sus sueños y siente que tiene las herramientas necesarias para lograrlo.Intuye que tendrá que superar obstáculos y luchar por lo que quiere poniendo en juego todas sus habilidades, su inteligencia y su capacidad para resolver problemas, porque tendrá competencia y otros querrán lo mismo que ella, sea esto un puesto de trabajo, una pareja, un bien material, etc. El tarot dice que para obtener lo que quiere tendrá que plantar batalla y defender su posición. Tal vez ella misma generó estos conflictos en el pasado pensando que saldría triunfante y sólo se trató de una falsa victoria, en donde todos los involucrados perdieron. Ahora quizás hay una mala predisposición para empezar de nuevo, o heridas que no han terminado de sanar e intereses contrapuestos. Esos son los conflictos que se presentarán. La persona cuenta con los elementos para superarlos, dice la carta del mago, pero tiene trabajo por delante. Para empezar sería bueno actuar de una manera distinta, menos orgullosa y autoritaria, para que la victoria sea verdadera y traiga un bienestar compartido. Defender la propia posición con firmeza, es positivo, siempre y cuando se actúe con justicia, sin lastimar a los demás y con el debido respeto de por medio.