Budín de coco con relleno de dulce de leche: una receta irresistible

Ideal para acompañar el café o compartir a la tarde, este budín de coco relleno con dulce de leche combina una textura esponjosa, un toque tropical y el sabor clásico argentino que nunca falla.

Este postre, simple pero elegante, se puede preparar en pocos pasos y no necesita batidora. Lo importante es lograr un batido aireado y una cocción pareja para que quede húmedo por dentro.

Ingredientes

Para el budín:

3 huevos

200 g de azúcar

120 cc de aceite (puede ser neutro o de coco)

200 cc de leche

250 g de harina leudante

80 g de coco rallado

Para el relleno y la cobertura:

200 g de dulce de leche repostero

Coco rallado extra para decorar

Preparación paso a paso

Preparar la mezcla base: En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el aceite en forma de hilo, mezclando de manera envolvente.

Incorporar líquidos y secos: Añadir la leche, luego el coco rallado y finalmente la harina leudante, integrando suavemente hasta formar una masa homogénea.

Hornear: Volcar la mitad de la preparación en una budinera enmantecada y enharinada. Colocar una capa generosa de dulce de leche en el centro y cubrir con el resto de la mezcla.

Cocinar: Llevar al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Decorar: Una vez frío, espolvorear con coco rallado por encima.

Tip del día

Para un sabor más intenso, podés tostar ligeramente el coco antes de incorporarlo a la mezcla. Y si querés un toque extra de humedad, agregá una cucharada de yogur natural a la preparación.