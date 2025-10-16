Cómo hacer un sabroso pollo a la portuguesa paso a paso

cocina
Cómo hacer un sabroso pollo a la portuguesa paso a pasoUn clásico irresistible de la cocina casera: el pollo a la portuguesa combina verduras frescas, vino blanco y especias en un guiso lleno de color, aroma y sabor.
El pollo a la portuguesa es un clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda. Con su mezcla de pimientos, cebolla, tomate y vino blanco, este plato conquista por su aroma, su colorido y su sabor inconfundible. Es ideal para una comida familiar o un almuerzo de domingo, porque combina ingredientes simples con un resultado sabroso y reconfortante.
Ingredientes
- 1 pollo entero (aprox. 1,5 kg), cortado en presas
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 2 pimientos morrones (uno rojo y uno verde)
- 3 tomates maduros
- 1 zanahoria
- 100 g de arvejas (guisantes)
- 200 ml de vino blanco seco
- 1 hoja de laurel
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado (para decorar)
Preparación paso a paso
1. Preparar las verduras
Pela y corta la cebolla en rodajas finas. Pica los ajos, corta los pimientos en tiras, pela la zanahoria y córtala en rodajas. Lava los tomates y pícalos en cubos medianos.
2. Dorar el pollo
En una cacerola grande, calienta aceite de oliva a fuego medio-alto. Salpimenta las presas de pollo y dóralas por todos los lados hasta que estén bien selladas (unos 10 minutos). Retíralas y reservá.
3. Sofreír las verduras
En la misma olla, añadí un poco más de aceite si es necesario. Sofreí la cebolla y el ajo durante 3 o 4 minutos, hasta que estén dorados. Agregá los pimientos, la zanahoria y los tomates, y cociná 5 minutos más, removiendo de vez en cuando.
4. Cocinar con el vino
Incorporá nuevamente el pollo, sumá la hoja de laurel y verté el vino blanco. Dejá que el alcohol se evapore durante unos 3 minutos. Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante 30-35 minutos, hasta que el pollo esté tierno y jugoso.
5. Añadir las arvejas
A los últimos 10 minutos de cocción, agregá las arvejas para que se integren con el guiso.
6. Servir y disfrutar
Antes de servir, espolvoreá perejil fresco picado. Este plato combina a la perfección con arroz blanco, puré de papas o papas hervidas, que absorben los jugos y realzan el sabor.
Consejos para un pollo a la portuguesa perfecto
- Usá un buen vino blanco seco: realza los sabores sin endulzar el plato.
- Cocción lenta: si tenés tiempo, cociná a fuego muy bajo; el pollo quedará más tierno y sabroso.
- Más color y aroma: podés sumar aceitunas verdes o un toque de pimentón dulce para intensificar los sabores.