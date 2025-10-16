Cómo hacer un sabroso pollo a la portuguesa paso a paso

El pollo a la portuguesa es un clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda. Con su mezcla de pimientos, cebolla, tomate y vino blanco, este plato conquista por su aroma, su colorido y su sabor inconfundible. Es ideal para una comida familiar o un almuerzo de domingo, porque combina ingredientes simples con un resultado sabroso y reconfortante.

Ingredientes

1 pollo entero (aprox. 1,5 kg), cortado en presas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 pimientos morrones (uno rojo y uno verde)

3 tomates maduros

1 zanahoria

100 g de arvejas (guisantes)

200 ml de vino blanco seco

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado (para decorar)

Preparación paso a paso

1. Preparar las verduras

Pela y corta la cebolla en rodajas finas. Pica los ajos, corta los pimientos en tiras, pela la zanahoria y córtala en rodajas. Lava los tomates y pícalos en cubos medianos.

2. Dorar el pollo

En una cacerola grande, calienta aceite de oliva a fuego medio-alto. Salpimenta las presas de pollo y dóralas por todos los lados hasta que estén bien selladas (unos 10 minutos). Retíralas y reservá.

3. Sofreír las verduras

En la misma olla, añadí un poco más de aceite si es necesario. Sofreí la cebolla y el ajo durante 3 o 4 minutos, hasta que estén dorados. Agregá los pimientos, la zanahoria y los tomates, y cociná 5 minutos más, removiendo de vez en cuando.

4. Cocinar con el vino

Incorporá nuevamente el pollo, sumá la hoja de laurel y verté el vino blanco. Dejá que el alcohol se evapore durante unos 3 minutos. Tapá la olla y cociná a fuego bajo durante 30-35 minutos, hasta que el pollo esté tierno y jugoso.

5. Añadir las arvejas

A los últimos 10 minutos de cocción, agregá las arvejas para que se integren con el guiso.

6. Servir y disfrutar

Antes de servir, espolvoreá perejil fresco picado. Este plato combina a la perfección con arroz blanco, puré de papas o papas hervidas, que absorben los jugos y realzan el sabor.

Consejos para un pollo a la portuguesa perfecto