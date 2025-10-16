Milanesas de pescado: cinco claves para que los chicos las disfruten

Las milanesas de pescado ocupan un lugar especial en la cocina familiar argentina. Su carne blanca y suave es ideal para ofrecer a los niños una alternativa saludable, nutritiva y deliciosa, siempre que se prepare de manera atractiva.

El secreto está en combinar un empanado crocante, condimentos equilibrados y técnicas de cocción simples que hagan que los chicos quieran repetir.

1. Elegir el pescado adecuado

Optá por filetes firmes, sin espinas y de sabor suave, como merluza o lenguado. Esto evita la incomodidad de encontrarse con espinas durante la comida y facilita que los niños disfruten cada bocado.

2. Marinado ligero

Un toque de limón y perejil fresco antes de empanar suaviza el olor del pescado y realza su sabor sin que quede ácido, logrando que el plato sea más apetecible para los chicos.

3. Empanado crocante

Pasá el pescado primero por harina, luego por huevo batido con un chorrito de leche, y finalmente por pan rallado. Para un extra de textura y crocancia, podés repetir el empanado dos veces.

4. Cocción rápida y pareja

Freí las milanesas en aceite bien caliente para que queden doradas y crocantes por fuera y tiernas por dentro. Si preferís horno, rociá un poco de aceite sobre las milanesas para que no se resequen.

5. Acompañamientos atractivos

Serví las milanesas con guarniciones coloridas que llamen la atención de los niños: puré de calabaza, papas crocantes o ensaladas frescas. Esto hace que la comida sea más divertida y completa.