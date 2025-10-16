Tarot del colibrí: ¿esperar o arriesgarse a lo desconocido?

Carta 1) Dos de oros: desequilibrio. Dualidad. Dos opciones.

Carta 2) Siete de oros: esfuerzo. Paciencia. Trabajo. Espera.

Carta 3) Ocho de copas: irse hacia lo desconocido. Dejar afectos atrás.

Mensaje final

Alguien está atravesando un momento de desequilibrio, una especie de encrucijada sobre la cual debe tomar una decisión. Tal vez, el desequilibrio sea de tipo material o económico. La persona ha invertido mucho trabajo y esfuerzo para mejorar su situación, pero es un proceso que llevará tiempo para que se puedan ver los frutos y que requerirá de toda su paciencia, porque dicen las cartas que aún se tendrá que esperar para ver los resultados. Quizás la difícil decisión que se debe tomar sea entre resistir y seguir esperando, o irse por un camino nuevo y desconocido con la esperanza de solucionar sus dificultades más rápidamente.Ambas decisiones tienen sus pro y sus contras. En el primer caso, la espera puede ser desesperante, aunque se piense que más adelante el panorama puede mejorar. En el segundo, puede ser que la persona encuentre un lugar mejor, aunque de eso no hay certeza, y de todas maneras implicará dejar atrás afectos muy importantes, incluso toda la energía y el cuidado que se ha invertido. La decisión final estará en manos de la persona y por eso debería analizar en detalle cada opción antes de actuar. Valerse de su razón, pero también de su intuición y elegir, porque mientras la domine la indecisión está persona no podrá retomar la paz y el equilibrio en su vida. A veces es necesario jugarse por una opción, aún a riesgo de equivocarse, porque la dualidad estanca, bloquea y se corre el riesgo de que la duda la deje finalmente sin el pan y sin la torta.

