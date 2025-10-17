Pan de arroz y naranja: una receta húmeda, aromática y sin gluten

Cocina creativa en casa
Pan de arroz y naranja: una receta húmeda, aromática y sin glutenIdeal para acompañar el desayuno o la merienda, este pan combina la suavidad del arroz con el perfume natural de la naranja. No contiene gluten y se prepara con ingredientes simples.
El pan de arroz y naranja casero es una receta liviana, perfumada y muy nutritiva. Su textura esponjosa lo convierte en una excelente opción para quienes buscan alternativas sin gluten o desean variar los sabores tradicionales del pan dulce o de budín.
Ingredientes
1 taza de harina de arroz
½ taza de fécula de maíz
1 cucharadita de polvo de hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
2 huevos
½ taza de azúcar mascabo o común
½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
½ taza de jugo natural de naranja
Ralladura de una naranja
1 cucharadita de esencia de vainilla
Una pizca de sal
Opcional: podés agregar chips de chocolate, nueces picadas o semillas de amapola para dar textura y contraste.
Preparación paso a paso
Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada y clara.
Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, junto con la esencia de vainilla.
En otro bol, mezclar los ingredientes secos: harina de arroz, fécula, polvo de hornear, bicarbonato y sal.
Integrar ambas preparaciones con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea.
Verter la mezcla en un molde para budín o pan, previamente aceitado y enharinado (con harina de arroz).
Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.
Resultado
El resultado es un pan húmedo, liviano y naturalmente aromático, con un sabor delicado que combina perfectamente con café, té o infusiones cítricas. Puede conservarse hasta tres días a temperatura ambiente o una semana en heladera, bien envuelto.