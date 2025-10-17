Cocina creativa en casa

Pan de arroz y naranja: una receta húmeda, aromática y sin gluten

Ideal para acompañar el desayuno o la merienda, este pan combina la suavidad del arroz con el perfume natural de la naranja. No contiene gluten y se prepara con ingredientes simples.
viernes, 17 de octubre de 2025 · 20:23

El pan de arroz y naranja casero es una receta liviana, perfumada y muy nutritiva. Su textura esponjosa lo convierte en una excelente opción para quienes buscan alternativas sin gluten o desean variar los sabores tradicionales del pan dulce o de budín.

Ingredientes

1 taza de harina de arroz

½ taza de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

2 huevos

½ taza de azúcar mascabo o común

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

½ taza de jugo natural de naranja

Ralladura de una naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Opcional: podés agregar chips de chocolate, nueces picadas o semillas de amapola para dar textura y contraste.

 

Preparación paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada y clara.

Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, junto con la esencia de vainilla.

En otro bol, mezclar los ingredientes secos: harina de arroz, fécula, polvo de hornear, bicarbonato y sal.

Integrar ambas preparaciones con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea.

Verter la mezcla en un molde para budín o pan, previamente aceitado y enharinado (con harina de arroz).

Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.

 

Resultado

El resultado es un pan húmedo, liviano y naturalmente aromático, con un sabor delicado que combina perfectamente con café, té o infusiones cítricas. Puede conservarse hasta tres días a temperatura ambiente o una semana en heladera, bien envuelto.

