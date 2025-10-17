Por qué a tu perro le encanta la ventana y cómo mantenerlo seguro

Es probable que a tu perro le encante curiosear por la ventana. Desde allí, puede enterarse de todo lo que sucede en su territorio y, a su manera, mantener bajo control el vecindario. Además, esta actividad le proporciona entretenimiento mientras sus dueños no están en casa.

Sin embargo, no todos los estímulos que llegan desde el otro lado del cristal son inofensivos: algunos pueden provocar ladridos constantes o, en casos más extremos, intentos de fuga. Por eso, es importante conocer los beneficios y riesgos de permitir el acceso a la ventana.

Cómo preparar un “observatorio” seguro

Si tu perro disfruta mirar hacia afuera, conviene acondicionar un espacio adecuado. Salvo que el cristal llegue hasta el suelo, será necesario colocar algún mueble que le permita alcanzar la altura de la ventana.

El tipo de mueble dependerá del tamaño y la movilidad del perro: un cachorro activo puede subirse de un salto, mientras que un perro mayor podría necesitar una escalera pequeña con una cama encima para descansar cómodamente.

La seguridad es fundamental: el perro nunca debe poder salir por la ventana, ya que existe riesgo de caídas o de fuga, con posibles consecuencias tanto para su integridad como para la de otros.

Beneficios de mirar por la ventana

1. Entretenimiento en casa

Observar lo que ocurre afuera mantiene al perro ocupado y reduce el aburrimiento, que a menudo se traduce en problemas de conducta.

2. Estimulación mental

Si la ventana está entreabierta, los perros reciben distintos olores con la brisa, lo que estimula su sentido más desarrollado: el olfato. Esto es especialmente útil para perros que pasan varias horas solos.

3. Vigilancia del territorio

A los perros les gusta controlar su entorno. Estar en un lugar elevado les da sensación de seguridad y aumenta su interés por lo que ocurre afuera.

4. Disfrutar del sol

Una ventana permite el acceso a la luz natural. Tomar el sol ayuda a sintetizar vitamina D, mejora el ánimo a través de la serotonina y regula procesos como la muda del pelo. Además, a la mayoría de los perros les gusta descansar al calor de los rayos solares.

Posibles riesgos del acceso a la ventana

1. Comportamiento territorial

Ver a otros animales, personas o vehículos puede generar estrés y provocar ladridos constantes.

2. Riesgo de fuga

Algunos perros son especialistas en escapar y podrían abrir la ventana. Esto es más frecuente en machos no castrados que detectan hembras en celo.

3. Perros miedosos

Los perros con fobias a ruidos fuertes, como tormentas o fuegos artificiales, no deberían estar junto a la ventana. En estos casos se recomienda un espacio interior más insonorizado.

4. Daños por el sol

La exposición prolongada a los rayos solares en zonas poco pigmentadas, con pelo escaso o claro (abdomen, escroto, nariz o labios) puede ser perjudicial.