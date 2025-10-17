Tarot del colibrí: llegan logros y éxitos merecidos

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimiento social.

Carta 2) La fuerza: dominar los impulsos. Ternura. Inteligencia emocional. Seducción.

Carta 3) Tres de copas: celebración. Festejo. Encuentro. Alegría. Amistad.

Mensaje final

La persona está encontrando su propia fuerza interior. Tiene paz, equilibrio y dominio de sus emociones y de sus impulsos. La armonía que encuentra consigo misma se irradia a los demás. Ahora es el momento de encontrar su realización y de que sus capacidades y esfuerzos sean valorados socialmente, ya sea por su entorno más cercano o quizás más allá de él. Vienen cosas muy buenas para esta persona, logros y éxitos merecidos que celebrará con sus seres más queridos. Felicitaciones!!

